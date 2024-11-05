Akasya Durağı'nın Dilek'i yıllar sonra ortaya çıktı! ''Dönmek istemiyorum"
Bir döneme damga vuran ve büyük bir hayran kitlesi edinen "Akasya Durağı" dizisinde canlandırdığı "Dilek" karakteriyle hafızalarda iz bırakan Pelin Sönmez, kariyerine dair şaşırtıcı bir itirafta bulundu....Devamı için tıklayınız
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