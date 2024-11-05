Ahu Tuğba'nın kızı Anjelik'ten telaşlandıran paylaşım Ahu Tuğba'nın kızı Anjelik'ten telaşlandıran paylaşım
Akasya Durağı'nın Dilek'i yıllar sonra ortaya çıktı! ''Dönmek istemiyorum
Bir döneme damga vuran ve büyük bir hayran kitlesi edinen "Akasya Durağı" dizisinde canlandırdığı "Dilek" karakteriyle hafızalarda iz bırakan Pelin Sönmez, kariyerine dair şaşırtıcı bir itirafta bulundu....Devamı için tıklayınız