AK Parti Mardin Milletvekili Faruk Kılıç, Ramazan Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayınladı.Şehmus EDİS (MARDİN İGFA)

AK Parti Mardin Milletvekili Faruk Kılıç mesajında, “Başı rahmet, ortası mağfiret sonu ise cehennemden kurtuluş olan Ramazan ayını geride bırakmanın hüznünü yaşarken sevinç ve mutlulukların paylaşıldığı bir Ramazan Bayramı’na daha kavuşmanın mutluluğunu milletçe yaşıyoruz. Sevinçlerin paylaşıldığı, dostluk ve kardeşlik duygularının pekiştiği, gönüllerin bir olduğu bu özel günlerin ülkemize ve tüm İslam âlemine hayırlara vesile olmasını diliyorum. Bu önemli ve anlamlı günlerin Filistinli kardeşlerimiz başta olmak üzere dünyadaki tüm mazlum milletlere huzur, barış ve mutluluk getirmesini temenni ediyorum.”dedi.

BAYRAMLAR GÖNÜLLERİN BİRLEŞMESİDİR

“Müslümanlar olarak Ramazan ayı boyunca oruçlarımızı tutarak hem nefsimizi terbiye etmiş hem de sabır ve şükür gibi manevi değerleri hayatımıza kazandırma gayreti içerisinde olduklarini kaydeden Kılıç" . Ramazan ayının en güzel yönlerinden biri de yardımlaşma ve dayanışma duygularının doruk noktaya ulaşmasıdır. Bayram öncesinde verilen fitre ve zekâtlar, ihtiyaç sahibi kimselerin bayrama daha mutlu bir şekilde girmesine vesile olur. Aynı şekilde, bayram günlerinde yapılan yardımlar, toplumsal dayanışmayı güçlendiren anlamlı bir gelenektir. Bayram, sadece maddi yardımlarla değil, aynı zamanda gönüllerin birleşmesi ve manevi bağların güçlenmesi ile de anlam kazanır. Bayramlar, Rabbimizin ‘Müminler, ancak kardeştir’ buyruğunda olduğu gibi aynı duruşla özümüzü bedenimize, içimizdeki güzel hasletleri hayata geçirmek için önemli fırsatlardır. Bu vesileyle Allah İslam kardeşliği çerçevesinde birlik ruhuyla tüm Müslümanların üzerindeki baskı ve zulmü bertaraf etsin, aynı muhabbetle Müslümanların uyanışını ve birliğini daim etsin.”ifadelerini kulllandi.

FİLİSTİNLİ KARDEŞLERİMİZİN YARDIMINA İLK KOŞAN ÜLKEMİZ OLDU

AK Parti dünyadaki bütün mazlumların sesi olduğuna dikkat çeken Kılıç" Kurulduğu günden beri ürettiği siyasi hamle ve yeniliklerle ülkemizi tüm dünyada söz sahibi yapmaya muktedir bir konuma getiren AK Parti, daha nice yıllar boyunca milletimize hizmet sunacak tek partidir. Hem ülkemizde hem de dünyanın çeşitli yerlerinde yapmış olduğu dokunuşlarıyla mazlumun gür sesi olan liderimizle yol almak bizler açısından büyük bir onurdur. Özellikle Siyonist İsrail’in zulmü altında bırakılan Filistinli kardeşlerimizin yardımına ilk koşan ülkemiz oldu. Her fırsatta Filistinli kardeşlerimizin yanında olduğumuzu dile getirerek dünyaya önemli mesajlar veren liderimizin dik duruşu tüm dünyada gururla karşılandı. Yeni Türkiye Yüzyılı çerçevesinde içinde bulunduğumuz bu önemli zaman diliminde ülkemizin ilelebet daha ileriye doğru ilerlemesi için durmadan çalışmalarımıza devam edeceğiz. Bu şuur ve duygularla mübarek Ramazan Bayramı’nın ülkemize ve tüm dünya Müslümanlarına barış, huzur ve kardeşlik getirmesini temenni ediyorum.”açıklamasında bulundu.