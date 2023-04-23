AK Parti Bayburt İl teşkilatının düzenlediği “Arpalıda Bayramlaşma Programı” dolayısıyla AK Parti Bayburt İl Başkanı Hacı Ali Polat,AK Parti Bayburt Milletvekili adayı Orhan Ateş,Ak Parti Arpalı teşkilat Başkanı Nahit Binbir ,Arpalı Belediye Başkanı Abdurrahman Polattimur la Arpalıda Vatandaşlarımızla bayramlaştı.

Arpalı Belde Teşkilatında yapılan Arpalı Bayramlaşma Programında AK Parti Bayburt İl Başkanı Hacı Ali Polat,AK Parti Milletvekili adayı Orhan Ateş,Arpalı AK Parti Teşkilat Başkanı Nahit Binbir,Arpalı Belediye Başkanı birer selamlama konuşması yaptılar.

AK Parti Milletvekili adayı Orhan Ateş Bayburt’ta alınan en yüksek oyu alarak Cumhurbaşkanımızı ve AK Partiyi Türkiye birincisi yapmak için Merkezde ve Köylerde,hemşerilerimizle bire bir irtibak kurarak Türkiye Yüzyılını,14 Mayıs seçimlerinin ne anlama geldiğini anlattıklarını ifade etti.Ateş tüm teşkilat olarak sahadayız dedi.

AK Parti Bayburt Milletvekili adayı Orhan Ateş ve teşkilat mensupları Arpalıda yapılan çalışmaları yerinde gördü ve incelediler.

AK Parti teşkilat mensupları Arpalıda Sosyal tesislerde ve yapılan Cam köprü,Belde mahalle konağında günün anısına hatıra fotoğrafı çektirdiler.