İstanbul’un Şile ilçesinden gelen AK Parti Şile İlçe Başkanı Erdoğan Akgül ve yönetim kurulu üyeleri, Ümraniye Esnaf ve Sanatkarlar Odası’nı ziyaret etti.Nurcan KIRCALI / İSTANBUL (İGFA) - Şileli Başkanların buluşması samimi sohbet, esnaf sorunları ve sıkıntıları ile birlikte Şile üzerine gerçekleşen değerlendirmelerle dolu dolu geçtiği belirtildi.

Ziyaretle ilgili konuşan Ümraniye Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı ve İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (İSTESOB) Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Özdil, “Şile Ak Parti ilçe başkanı sayın Erdoğan Akgül yönetim kuruluyla birlikte Ümraniye Esnaf ve Sanatkarlar Odamızı ziyaret ettiler. Esnaf sorunlarını ve Şile ilçemiz üzerine sohbet ettik ziyaretlerinden dolayı kendilerine teşekkür ediyorum” dedi.

Ak Parti Şile İlçe Başkanı Erdoğan Akgül’ de ziyaret hakkında şunları söyledi. “ Ümraniye Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanımız ve aynı zamanda kısa adı İSTESOB olan “İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği” yönetim kurulu üyesi hemşerimiz Sayın Mehmet Özdil'i yönetim kurulu üyesi arkadaşlarımızla birlikte ziyarette bulunduk. İstanbul’un Anadolu yakasının önemli ilçelerinden ve esnaf yoğunluğunun yanı sıra ticari hayatın önem taşıdığı Ümraniye İlçemizde esnafın sesi olan ve başarılı çalışmalarıyla esnafların yanında olan Ümraniye Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Şileli Mehmet Özdil Başkanımıza çalışmalarında şahsım ve yönetim kurulu üyesi arkadaşlarımla birlikte başarılar diliyoruz” ifadelerini kullandı.

Ziyaret, Şileli başkanların bir araya gelerek esnaf sorunlarına çözüm arayışı ve ilçenin gelişimi için yapılan değerlendirmelerle dolu dolu geçti.

