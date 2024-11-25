Genel Başkan Yardımcısı Kandemir’i Bayburt ve Bayburt Belediyesi’nde ağırlamaktan dolayı mutluluk duyduklarını belirten Başkan Memiş, Bayburt’un tarihi ve kültürel kimliği hakkında bilgi vererek Bayburt Belediyesi tarafından gerçekleştirilen ve gerçekleştirilecek olan çalışmaları anlattı. Başkan Memiş konuşmasında “Sayın Cumhurbaşkanımızın, partimizin bize olan güveni ve destekleriyle bizlerde yerelde, bıkkınlık göstermeden partimizle, belediye meclisimizle ve belediye çalışanlarımızın bütünüyle birlikte kaldığımız yerden devam ediyoruz. Yaşama sebebimiz, bir vazifeyi icra etme sebebimiz o makamı işgal etmek, o makamdan kıymet almak değildir bilakis Bayburt’u bulunduğu yerden daha yukarılara taşımak adına gayret etmektir.” İfadelerini kullandı.

Bayburt’ta bulunmaktan dolayı mutluluk duyduklarını belirten Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir ise Başkan Memiş’e misafirperverliğinden dolayı teşekkür ederek, Bayburt için yaptığı çalışmalardan dolayı tebrik etti.

Başkan Mete Memiş’in Genel Başkan Yardımcısı Kandemir’e plaket ve hediye takdiminde bulunduğu ziyarette Genel Başkan Yardımcısı Kandemir’e Bayburt Milletvekili Prof. Dr. Orhan Ateş, Gümüşhane Milletvekili Celalettin Köse, İl Koordinatörü Amasya Milletvekilli Hasan Çilez, Teşkilat Başkan Yardımcısı Metin Bulut, Doğu Anadolu Bölge Başkanı MKYK Üyesi Mehmet Şükrü Erdinç, İl Koordinatörü Merkez Disiplin Kurulu Üyesi Zeynep Gül Yılmaz, İl Koordinatörü - MKYK Üyesi Sümeyye Esenyel, İl Koordinatörü- MKYK Üyesi Dilek Yıldız Büyükdağ, MKYK Üyesi Muhammet Ali Uçar, Ak Parti Bayburt İl Başkanı Turgut Çalışkan, Ak Parti Trabzon İl Başkanı Sezgin Mumcu, Ak Parti Erzincan İl Başkanı Alpay Kabadayı, Ak Parti Gümüşhane İl Başkanı Mehmet Emin Erdoğdu, Ak Parti Giresun İl Başkanı Mete Bahadır Yılmaz, İl Koordinatörü Mücahit Altunok, İl Koordinatörü Kadir Aydın, Demirözü Belediye Başkanı Arslan Gürer, Kelkit Belediye Başkanı Ünal Yılmaz, İl Genel Meclisi Başkanı Hüseyin Şahin, Arpalı Belediye Başkanı Nahit Binbir, Gökçedere Belediye Başkanı Mikdat Şeker, Ak Parti Bayburt Merkez İlçe Başkanı Ebubekir Bulunmaz, İl Kadın Kolları Başkanı Elif Çil, İl Gençlik Kolları Başkanı Batuhan Tataroğlu, Belediye Meclis Üyeleri, İl Genel Meclisi Üyeleri ve partililer eşlik etti.