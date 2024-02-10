AK Parti Genel Başkan Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Vedat Demiröz’ün katımıyla gerçekleşen aday tanıtım toplantısında Aydıntepe, Demirözü, Arpalı ve Gökçedere Belediye Başkan adayları açıklandı.
AK Parti Demirözü’nde Belediye Başkanı Arslan Gürer ile devam etme kararı aldı.
Aydıntepe’de eski Belediye Başkanı Ahmet Aktaş’ı aday gösteren AK Parti Arpalı ve Gökçedere’de belde başkanlarını aday gösterdi.
Arpalı Belediye Başkanı adayı Nahit Binbir olurken,
Gökçedere Belediye Başkan Adayı Mikdat Şeker oldu.
Editör: Mehmet