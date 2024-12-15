Kongreye Ulaştırma ve Altyapı Başkanı Abdulkadir Uraloğlu ile AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya da katıldı.

Turgut Çalışkan’ın tek aday olarak katıldığı kongrede yönetim kurulu şu isimlerden oluştu:

"Asil Üyeler: Tevhit Köroğlu, Mecit Türkoğlu, Nail Koçoğlu, Yaşar Güneş, Nadir Akkoyunlu, Selçuk Topsakal, Yasin Bahadır, Hacı Reşit Memiş, Fahrettin Kavcı, Cengiz Babaoğlu, Mustafa Tekin, Kadir Daştan, Yunus Çil, Kurban Haşlak, Fatih Baştürk, Fatih Daştan, Raif Kalekahyası, Muzaffer Çeker, Fatih Yıldız, Murat Erkul, Bülent Bayramoğlu, Nazir Söylemez, Sadettin Bayhan, Recep Ağın, Ayşenur Keleş, Nidanur Araslı, Buğçenur Arslan, Ali Hikmet Atayeter, Selami Akçay. Yedek Üyeler: Yavuz Kuştul, Emirhan Kalhan, Kasım Çil, Şerafettin Kahraman, Eren Güncan, Abdulkadir Selem, Malik Cengiz, Fatih Korkusuz, Naim Kaymak, Kadir Adıgüzel, Ali Emre Bırnı, Celalettin Topyay, Yavuz Karadeniz, Fatih Çalışkan, Murat Şen."

Kongrede Erzurum İl Başkanlığı kongresine katılan Recep Tayyip Erdoğan’ın konuşması video konferans yöntemiyle takip edildi.

Kongrede bir konuşma yapan AK Parti Bayburt İl Başkanı Turgut Çalışkan, delegelere teşekkür ederek, daha çok çalışarak, AK Parti’ye yeni rekor oylar kazandıracaklarını söyledi. Bayburt’un inancın, hoşgörünün ve vatan sevgisinin timsali olduğunu ifade eden Çalışkan, Bayburtlu'nun inancının gereğini yaptığını ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğindeki kutlu yürüyüşte en ön saflarda yerini aldığını ve almaya da devam edeceğini dile getirdi.

Belediye Başkanı Mete Memiş, konuşmasında 24 Kasım’da yağan afet derecesindeki kar yağışında Bayburt Belediyesi’nin iyi bir sınav verdiğini hatırlattı.

Milletvekili Prof. Dr. Orhan Ateş konuşmasında Türkiye genelindeki AK Parti kazanımlarından bahsederken, Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya ise Ortadoğu’da yaşanan gelişmeleri değerlendirdi. Kaya, AK Parti davasına en büyük desteği veren Bayburt halkına da teşekkür etti.

Partililerin yoğun ilgi gösterdiği kongreye önceki dönem AK Parti Çevre Şehircilik Başkan Yardımcısı ve Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Abdulkadir Develi, MHP Bayburt İl Başkanı Muharrem Baykal, MHP Merkez İlçe Başkanı Turan Çalışkan, AK Parti’den belediye başkanlığı, il başkanlığı, meclis üyeliği yapmış isimler ve STK temsilcileri katıldı.