Mete Memiş, 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak olan seçimlerde kazanması halinde yapacağı 53 projeyi açıkladı.

Bayburt Belediyesi Çoruh Kültür Merkezi'nde gerçekleşen tören AK Parti Bayburt İl Başkanı Turgut Çalışkan'ın konuşması ile başladı. Çalışkan, konuşmasında Recep Tayyip Erdoğan'ın Bayburt sevgisinden bahsederek, partililerden destek istedi. Çalışkan, 31 Mart'ta yapılacak seçimlerde Bayburt'taki 5 belediyeyi de kazanmak için çalışmalar yaptıklarını söyledi.

AK Parti Bayburt Milletvekili Prof. Dr. Orhan Ateş ise, Türkiye'nin kazanımlarından bahsederek, Bayburt'un da bu kazanımlarından kendine düşeni aldığını söyledi. Ateş, 31 Mart 2024 tarihi itibariyle Bayburt'ta yeniden AK Belediyecilikle buluşturacaklarını söyleyerek, istihdam öncelikli projelerle Bayburt'ta işsiz genç bırakmayacaklarını ifade etti.

Ateş'in ardından kürsüye gelen Mete Memiş de 2014-2019 yılları arasındaki başkanlık dönemindeki hizmetleri anlattı. Memiş, "O dönem Bayburt'ta yapılan çalışmalar ve Bayburtlularla olan irtibatımız bunun karinesidir. Karneye bakılır, ona göre değerlendirme yapılır. O karneye bakıldığı zaman, Bayburt Belediye Başkanı olarak meclis üyesi arkadaşlarımız, belediye çalışanları ve AK Parti İl Teşkilatımızın bütün birimleriyle istişare ve koordineli çalışmaları sonucu Bayburt'a hizmet ettik. Yine Bayburt'a, Bayburtluya hizmet etmek için buradayız. Yönetim anlayışımızın en temelinde adalet vardır. Adaletle yöneteceğiz, merhametimizi de yok saymayacağız" dedi.

Memiş'in açıkladığı 53 proje başlıklar halinde şöyle:

1- Belediye İletişim Merkezi Whatsapp Çek Gönder Hattı

2- Akıllı Geri Dönüşüm

3- Harabe Yapılar Yıkılacak

4- İstinat Duvarları Yapılacak

5- Yıldız Garajı Restorasyonu

6- Lunapark Projesi

7- Cadde ve Sokaklarda Dijital Ekranlar

8- Dolmuş Ulaşım Ağı Projesi

9- Her Yıl 69000 Fidan Dikilecek

10- Yeni Klimalı Duraklar

11- Tarım Yerleşkesi Projesi

12- Sebze Hali ve Soğuk Hava Deposu

13- Yöresel Ürünler Pazarı

14- Taş Ocağı Şaniyesi Aktif Hale Gelecek

15- Taş İşleme Atölyesi

16- Dikim Atölyeleri

17- Glutensiz Ekmek Üretim Merkezi

18- Proje Araştırma ve Geliştirme Müdürlüğü

19- Hanım Eli Konağı Projesi

20- Emekliler İçin Sosyal Tesisi

21- Engelsiz Kent Projesi

22- Üniversite Ulaşım Sorunu Çözülecek

23- Başıboş Sokak Hayvanlarını Kontrol Altına Alacağız

24- Millet Kütüphanesi Projesi

25- Açık Hava Kültür Park Projesi

26- Bayburt Kalesi Yürüyüş Yolları

27- Şehit Osman Sosyal Tesis Projesi

28- Çoruh Cam Restorant ve Cafe Projesi

29- Asfalt ve Kaldırım Projeleri

30- TOKİ AVM Revize Projesi

31- Yeni Belediye Hizmet Binası Projes

32- Bowling Salonu ve Buz Pateni Pisti Projesi

33- Çoruh Halk Plajı Projesi

34- Kent Ormanı Piknik Alanı Genişletme Projesi

35- Kentsel Dönüşüm Projesi

36- Millet Bahçesi Projesi

37- Otopark Projesi

38 - Semt Sahaları, Çocuk Oyun Alanları, Spor Parkı Projesi

39- Sporcu Kampı Projesi

40- Su Yükleme ATM'leri

41- Şair Zihni Macera Parkı Projesi

42- Şehir Parkı Sosyal Tesis Projesi

43- Velişaban Otopark ve Yaşam Merkezi Projesi

44- Otobüs Terminali Projesi

45- Çalışan Annelere Kreş Projesi

46- Üniversite Öğrencilerine Hane Başı Doğalgaz Desteği

47- Bayburt Kent Konseyi Hayata Geçecek

48- Modern Cirit Sahası

49- Suya İndirim Yapılacak

50- Dar Gelirli Ailelere Mutfak Kart Projesi

51- Tabela Vergisi İndirimi

52- 65 Yaş Üstü Vatandaşlar ve Öğrencilere Ulaşım Desteği

53- Kapalı Çocuk Oyun Parkı

Mete Memiş'in projelerini açıklamasının ardından ilçe ve beldelerdeki belediye başkan adayları, belediye meclis üyeleri ve il genel meclis üyeleri ayrı ayrı kürsüye çağrılarak salona takdim edildi. Program fotoğraf çekimleriyle son buldu.