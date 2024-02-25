Mete Memiş, 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak olan seçimlerde kazanması halinde yapacağı 53 projeyi açıkladı.
Bayburt Belediyesi Çoruh Kültür Merkezi'nde gerçekleşen tören AK Parti Bayburt İl Başkanı Turgut Çalışkan'ın konuşması ile başladı. Çalışkan, konuşmasında Recep Tayyip Erdoğan'ın Bayburt sevgisinden bahsederek, partililerden destek istedi. Çalışkan, 31 Mart'ta yapılacak seçimlerde Bayburt'taki 5 belediyeyi de kazanmak için çalışmalar yaptıklarını söyledi.
AK Parti Bayburt Milletvekili Prof. Dr. Orhan Ateş ise, Türkiye'nin kazanımlarından bahsederek, Bayburt'un da bu kazanımlarından kendine düşeni aldığını söyledi. Ateş, 31 Mart 2024 tarihi itibariyle Bayburt'ta yeniden AK Belediyecilikle buluşturacaklarını söyleyerek, istihdam öncelikli projelerle Bayburt'ta işsiz genç bırakmayacaklarını ifade etti.
Ateş'in ardından kürsüye gelen Mete Memiş de 2014-2019 yılları arasındaki başkanlık dönemindeki hizmetleri anlattı. Memiş, "O dönem Bayburt'ta yapılan çalışmalar ve Bayburtlularla olan irtibatımız bunun karinesidir. Karneye bakılır, ona göre değerlendirme yapılır. O karneye bakıldığı zaman, Bayburt Belediye Başkanı olarak meclis üyesi arkadaşlarımız, belediye çalışanları ve AK Parti İl Teşkilatımızın bütün birimleriyle istişare ve koordineli çalışmaları sonucu Bayburt'a hizmet ettik. Yine Bayburt'a, Bayburtluya hizmet etmek için buradayız. Yönetim anlayışımızın en temelinde adalet vardır. Adaletle yöneteceğiz, merhametimizi de yok saymayacağız" dedi.
Memiş'in açıkladığı 53 proje başlıklar halinde şöyle:
1- Belediye İletişim Merkezi Whatsapp Çek Gönder Hattı
2- Akıllı Geri Dönüşüm
3- Harabe Yapılar Yıkılacak
4- İstinat Duvarları Yapılacak
5- Yıldız Garajı Restorasyonu
6- Lunapark Projesi
7- Cadde ve Sokaklarda Dijital Ekranlar
8- Dolmuş Ulaşım Ağı Projesi
9- Her Yıl 69000 Fidan Dikilecek
10- Yeni Klimalı Duraklar
11- Tarım Yerleşkesi Projesi
12- Sebze Hali ve Soğuk Hava Deposu
13- Yöresel Ürünler Pazarı
14- Taş Ocağı Şaniyesi Aktif Hale Gelecek
15- Taş İşleme Atölyesi
16- Dikim Atölyeleri
17- Glutensiz Ekmek Üretim Merkezi
18- Proje Araştırma ve Geliştirme Müdürlüğü
19- Hanım Eli Konağı Projesi
20- Emekliler İçin Sosyal Tesisi
21- Engelsiz Kent Projesi
22- Üniversite Ulaşım Sorunu Çözülecek
23- Başıboş Sokak Hayvanlarını Kontrol Altına Alacağız
24- Millet Kütüphanesi Projesi
25- Açık Hava Kültür Park Projesi
26- Bayburt Kalesi Yürüyüş Yolları
27- Şehit Osman Sosyal Tesis Projesi
28- Çoruh Cam Restorant ve Cafe Projesi
29- Asfalt ve Kaldırım Projeleri
30- TOKİ AVM Revize Projesi
31- Yeni Belediye Hizmet Binası Projes
32- Bowling Salonu ve Buz Pateni Pisti Projesi
33- Çoruh Halk Plajı Projesi
34- Kent Ormanı Piknik Alanı Genişletme Projesi
35- Kentsel Dönüşüm Projesi
36- Millet Bahçesi Projesi
37- Otopark Projesi
38 - Semt Sahaları, Çocuk Oyun Alanları, Spor Parkı Projesi
39- Sporcu Kampı Projesi
40- Su Yükleme ATM'leri
41- Şair Zihni Macera Parkı Projesi
42- Şehir Parkı Sosyal Tesis Projesi
43- Velişaban Otopark ve Yaşam Merkezi Projesi
44- Otobüs Terminali Projesi
45- Çalışan Annelere Kreş Projesi
46- Üniversite Öğrencilerine Hane Başı Doğalgaz Desteği
47- Bayburt Kent Konseyi Hayata Geçecek
48- Modern Cirit Sahası
49- Suya İndirim Yapılacak
50- Dar Gelirli Ailelere Mutfak Kart Projesi
51- Tabela Vergisi İndirimi
52- 65 Yaş Üstü Vatandaşlar ve Öğrencilere Ulaşım Desteği
53- Kapalı Çocuk Oyun Parkı
Mete Memiş'in projelerini açıklamasının ardından ilçe ve beldelerdeki belediye başkan adayları, belediye meclis üyeleri ve il genel meclis üyeleri ayrı ayrı kürsüye çağrılarak salona takdim edildi. Program fotoğraf çekimleriyle son buldu.