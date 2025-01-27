TAPSİAD Başkanı ve TOBB Palet Sektörü Temsilcisi Akın Balcıoğlu, Merkez Bankası’nın faiz indirim kararını ve bazı sektörlerde ithalata getirilen ilave gümrük vergisini sektör adına olumlu bir adım olarak değerlendirdi.BURSA (İGFA) - Palet Sanayicileri Derneği (TAPSİAD) Başkanı ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Palet Sektörü Temsilcisi Akın Balcıoğlu, Merkez Bankası'nın politika faizini 250 baz puan indirerek yüzde 45'e çekmesini reel sektör için olumlu bir adım olarak değerlendirdi.

Balcıoğlu ayrıca, ithalatta ilave gümrük vergisi uygulanmasına ilişkin 2 Ocak tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 9392 sayılı karara ilişkin de açıklamalarda bulundu.

Balcıoğlu, faiz indiriminin finansmana erişimde yaşanan sıkıntıları giderecek önemli bir motivasyon kaynağı olduğuna dikkat çekerek, "Bu karar, işletmelerin yeni yatırım kararları almasını teşvik edecektir" dedi. Balcıoğlu, ithalatta ilave gümrük vergisi uygulanmasına ilişkin kararın sektör adına sevindirici olduğunu belirterek, "Ahşap sandık, palet, makara ve palet kaldırıcılara yüzde 25 ilave gümrük vergisi (İGV) getirilmesi olumlu bir adımdır" dedi.

Başkan Akın Balcıoğlu, faiz indiriminin ticari kredilere hızlı ve birebir yansıtılması gerektiğini belirterek, "Reel sektörün büyümeye odaklanabilmesi için uygun maliyetli finansman sağlanmalı" ifadelerini kullandı. Balcıoğlu, girdi maliyetlerinin şirketler üzerindeki baskısının azaltılması gerektiğini de vurgulayarak, "Kur-enflasyon dengesinin sağlanması, rekabet gücümüzü artıracak" dedi. Faiz indirimlerinin piyasalara tam anlamıyla yansıtılmasının kritik öneme sahip olduğunu da belirten Akın Balcıoğlu, "İşletmeler maliyetlerdeki azalmayı tam anlamıyla hissetmelidir" dedi.