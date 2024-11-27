Aile hekimliğinin temel olarak birinci basamak koruyucu ve tedavi edici sağlık hizmetleri verdiğine dikkati çeken Aile Hekimliği Çalışanları Sendikası (AHESEN) Genel Başkanı Dr. Ahmet Kandemir, aile sağlığı merkezlerinin bir çok rapor için tıbbi donanım olarak yeterli olmadığını belirtti. Dr. Kandemir, devlete bağlı rapor merkezlerinin kurulup, raporların bu merkezlerden verilmesini önerdi.ANKARA (İGFA) - Aile Hekimleri'nden sağlık raporlarına yönelik öneri ve açıklama geldi.

Kısa adı AHESEN olan Aile Hekimliği Çalışanları Sendikası Genel Başkanı Dr. Ahmet Kandemir, söz konusu raporlaron bilirkişilik hizmeti olduğunun altını çizerek, öneride bulundu.

Aile Sağlığı merkezleri birçok rapor için de tıbbi donanım olarak yeterli olmadığını belirten Dr. Kandemir, "Bu tip sağlık raporları için önerimiz: devlete bağlı,rapor merkezleri kurulup raporların bu merkezlerden verilmesi şeklindedir" dedi.

Son dönemde, medyada çıkan "sağlık raporları için aile hekimliğinde ücret alınacak" şeklindeki haberler için henüz bir mevzuat olmadığını belirten Dr. Kandemir, konuyla ilgili yaptıkları yazılı açıklamada, "Mevcut durumda aile hekimleri hastalardan herhangi bir ücret almamaktadır. Ancak bu söylemin uygulamaya geçmesi halinde raporların ücret şekli hastanelerle aynı olmalıdır. Bir tarafta ücretli bir tarafta ücretsiz olması zaten makul değildir. Aile sağligi merkezlerinde rapor için ısrar olacaksa da ücret düzenlemesi ; sadece raporu düzenleyenlere yansıtılacak şekilde olmalıdır ve hastanın sevk edilmesi durumunda da aynı şartlar oluşturulmalıdır. Bu tarz düzenlemeler bu isi yapan aile hekimliği çalışanlarıyla istişare edilerek yapılırsa vatandaşın da meslektaşlarimızın da daha rahat sistemi yürüteceği ve fayda göreceğini tekrar vurgulamak isteriz" ifadelerini kullandı.