Çevre Bakanı Murat Kurum, Kahramanmaraş'ta yapımı tamamlanan deprem bölgesinin ilk iki katlı köy evlerini tanıttı. 92 evin tamamlandığı belirtilirken Bulanık Köyü'nde yakında hayatın başlayacağı ifade edildi.ANKARA (İGFA) - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Kahramanmaraş Dulkadiroğlu ilçesine bağlı Bulanık Mahallesi’nde yapımı tamamlanan deprem bölgesinin ilk, iki katlı köy evlerinin görüntülerini paylaştı.

Bakan Kurum, “Asrın inşasında 300 bininci yuvamızın anahtarını teslim etmeye hazırlanıyoruz. Burası çok yakında yaşamın başlayacağı Bulanık Köyü” ifadelerini kullandı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na bağlı Yapı İşleri Genel Müdürlüğü koordinesinde Kahramanmaraş Dulkadiroğlu ilçesine bağlı Bulanık Mahallesi’nde, deprem bölgesinin ilk 2 katlı köy evleri inşa edildi. Zemin artı 1 olarak projelendirilen 92 köy evinin hepsinin inşası tamamlandı. Çevre düzenlemesi ve altyapı çalışmalarının ardından köyde yaşam yeniden başlayacak.

Asrın inşasında 300 bininci yuvamızın anahtarını teslim etmeye hazırlanıyoruz.Burası çok yakında yaşamın başlayacağı Bulanık Köyü ❤️#BirlikteGüçlüYarınlara pic.twitter.com/7AWddCOdqq— Murat KURUM (@murat_kurum) July 29, 2025

Köyden görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşan Bakan Kurum, “Asrın inşasında 300 bininci yuvamızın anahtarını teslim etmeye hazırlanıyoruz. Burası çok yakında yaşamın başlayacağı Bulanık Köyü” ifadelerini kullandı.