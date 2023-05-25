Dünyanın en tehlikeli yolu olarak bilinen Derebaşı Virajlarında 2019 yılında uçuruma düşerek görevi başında hayatını kaybeden Anadolu Ajansı Bayburt Muhabiri Abdulkadir Nişancı vefatının 4'üncü yıl dönümünde Söğütlü köyünde bulunan kabri başında dualarla anıldı.

Anma töreninde Yakutiye Cami İmam Hatibi Enis Aslan tarafından Kur'an-ı Kerim okunarak, dualar edildi. Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, çok değerli, sevdikleri bir gazeteci olan Nişancı'ya Allah'tan rahmet, ailesine de yeniden başsağlığı diledi.

Törene eşi Çiğdem, kızları Serra Beyza ve Zeynep Nilay ile babası Nafiz Nişancı'nın yanı sıra Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, AA Trabzon Bölge Müdürü Zafer Sel, Küresel Gazeteciler Konseyi Bayburt Temsilcisi Yaşar Yıldız, mesai arkadaşları ve meslektaşları katıldı.



