Ankara Büyükşehir Belediyesi, Ulus Genç Akademi’de “Blender ile 3 Boyutlu Modellemeye Giriş Kursu” verdi. Mühendislik, mimarlık ve grafik tasarım bölümlerinde okuyan öğrenciler için ücretsiz olarak düzenlenen kurs sayesinde katılımcılar, dijital tasarımın temellerini öğrenme fırsatı buldu.

ANKARA (İGFA) - Gençlerin yeni beceriler kazanarak geleceğe daha donanımlı şekilde hazırlanmasına katkı sağlamayı sürdürüren Ankara Büyükşehir Belediyesi, ücretsiz olarak “Blender ile 3 Boyutlu Modellemeye Giriş Kursu” düzenledi.

Ulus Genç Akademi’de gerçekleşen kurs kapsamında öğrenciler; Blender programını temel seviyede tanıma ve kullanma imkânı buldu. Eğitimlerde arayüz kullanımı, temel 3D modelleme teknikleri, nesne oluşturma ve düzenleme, malzeme ve doku ekleme, ışıklandırma ve kamera ayarları gibi birçok konu ele alındı.

Eğitimin sonunda öğrenciler Blender kullanarak kendi küçük 3D projelerini hazırladı. Üniversitelerin mühendislik, mimarlık ve grafik tasarım bölümlerinde okuyan 18-35 yaş arası öğrencilere yönelik olarak düzenlenen kurs tamamen ücretsiz olarak gerçekleştirildi.