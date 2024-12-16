Karadeniz Bölgesi'ni Sivas üzerinden Akdeniz Bölgesi'ne bağlayacak ve adını Geminbeli Geçidinden alanı ve toplamda 8 bin 600 metre çift tüpten oluşacak Geminbeli Tüneli 8 bakan eskitti, 11 yılda bitirilemedi.ANKARA (İGFA) - Karadeniz’i Sivas üzerinden Akdeniz’e bağlayacak olan Geminbeli tüneli, 8 bakan gördü ve tam 11 yıldır bitirilemedi.

Geçen yıl “Ucunda ışığı gördük” diyen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, bu kez tünelin bitimi için 205 yılını işaret etti.

İhalesi 2013 yılında dönemin Ulaştırma Bakanı Binali Yıldım tarafından gerçekleştirilen tünel inşaatı yılan hikayesine döndü. Her biri 4 bin 300 metre olmak üzere toplam 8 bin 600 metrelik çift tüpten oluşan Geminbeli Tüneli’nin açılışı 2025 yılına kaldı.

Konuyu defalarca TBMM gündemine getiren, soru önergeleri verip açıklamalar yapan CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Sivas Milletvekili Ulaş Karasu, mış şartlarının çetin geçtiği bölgede tünelle ulaşımın daha çok güvenlik sağlanacak olantüneli bir kez daha gündem yaptı. Geçen yıl, bakanlığın bütçe görüşmeleri sırasında tünelin ne zaman bitirileceğini Bakan Uraloğlu’na soran ve “Işığı gördük, devamını da göreceğiz inşallah” yanıtını alan Karasu, bu yıl da bir kez daha bakana verdiği sözü hatırlattı. Bakan bu kez gelecek yılı işaret ederek “2025 yılında bitirilecek” sözünü verdi. Ancak tünelin önümüzdeki yıl açılıp açılmayacağı da belli değil.

BİTİRİLEMEYEN TÜNEL

Tünelin ihalesi gerçekleştiğinde Binali Yıldırım Bakanlık görevinde idi. Daha sonra sırayla Lütfi Elvan, Feridun Bilgin, Binali Yıldırım (yeniden geldi), Ahmet Arslan, Cahit Turhan, Adil Karaismailoğlu ve Abdulkadir Uraloğlu bu görevi üstlendi. Ancak tünelin akıbeti değişmedi. 500 milyon liraya mal olan tünel için özellikle 2021 yılından bu yana “Gelecek sene açılacak”hiç vaatleri gerçekleşmedi.

Toplamda 8 bakan gören tünelle ilgili iktidara bir kez daha çağrı yapan CHP Sivas Milletvekili ve Genel Başkan Yardımcısı Karasu, 2016’da Binali Yıldırım, tünelin açılışı için 2018 tarihini verdiğini hatırlatarak, “Yıl 2024 oldu. 2019’da hattın tamamlanamadığını, tünelin açılamadığını ifade ettiğimde dönemin valisi Salih Ayhan bu kez 2021 yılında tamamlanacağını ifade etmişti. Yine o dönem bakan olan Cahit Turhan da soru önergeme verdiği cevapta 2021’de tamamlanacağını açıklamıştı. Yine geçen yıl bütçe görüşmelerinde Ulaştırma ve Altyapı Bakanı’na sordum. ‘Işığı gördük’ dedi ama yine bitirilemedi. Bu yıl da yine bakana sözünü hatırlatarak sordum. 2025 yılında bitirileceğinin sözünü verdi. Bakanın sözüne inanmak istiyoruz. Tünelin bitirilemeyişi, Sivaslı hemşehrilerimizi ciddi anlamda mağdur ediyor. 11 yıl geçti üzerinden, bir an önce tamamlanmasını talep ediyoruz” diye konuştu.

Adını, Karadeniz ile iç bölgelerin bağlantı yolu olarak bilinen Suşehri-Sivas kara yolu güzergahındaki 2 bin 10 rakımlı Geminbeli Geçidi'nden alan tünel, tamamlandığında Karadeniz’i Akdeniz Bölgesi'ne bağlayacak.