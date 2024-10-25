Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 58'i yerli üretim olmak üzere 61 ilacın daha Sosyal Güvenlik Kurumu'nun geri ödeme listesine alındığını duyurdu.ANKARA (İGFA) - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, X hesabından yaptığı açıklamada ''Sosyal Güvenlik Kurumumuz tarafından yapılan düzenlemeyle 58’i yerli üretim olmak üzere 61 ilacı daha geri ödeme listesine dahil ediyoruz. Böylelikle vatandaşlarımıza daha etkin hizmet sunmak için bu yılın Ocak - Ekim ayları döneminde 397 adet ilacı geri ödeme kapsamına aldık. Geri Ödeme Listelerimizde yer alan ilaç sayımızı toplamda 8.786’ya çıkardık'' paylaşımında bulundu.

Bakan Işıkhan, ayrıca ''İlaçların hastalarımıza şifa olmasını temenni eder, vatandaşlarımıza sağlıklı bir ömür dilerim. '' ifadelerini kullandı.