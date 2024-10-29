35 milyonluk Sadıkoğlu Yalısı'na haciz şoku!
Bahadır İnşaat'ın sahipleri Habib Cem Bahadır ve Mine Bahadır çifti, Katar’ın Doha kentindeki Al Udeid Hava Üssü inşaatında çalıştırdıkları işçileri işten çıkardığı ve tazminatlarını ödemediği iddialarıyla...Devamı için tıklayınız
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