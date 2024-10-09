Okul Eğitimi Kısa Dönemli Öğrenci ve Personel Hareketliliği (KA122-SCH) faaliyeti kapsamında yürütülecek olan bu projenin ilk hareketliliği, 2025 yılının Nisan ayının ilk haftasında okul müdürü Ali Şahin ve proje koordinatörü Hamit Kundakçı’nın katılımıyla "Hazırlık Ziyareti" amacıyla gerçekleştirilecektir. Projenin ikinci hareketliliği yine 2025 yılı Nisan ayında İspanya'nın Barselona şehrinde bulunan "TripandLearn" kurs merkezinde gerçekleştirilecek olup, bu kapsamda 6 öğretmen ve 2 idareciden oluşan bir grup, 5 günlük yapılandırılmış "Kariyer Danışmanlığı Kursu"na katılacaktır. Bu hareketlilikte, İspanya ve diğer Avrupa ülkelerinde mesleki yönlendirme alanında yapılan çalışmaları yerinde gözlemleme fırsatı yakalanacak, kullanılan test, teknik ve envanterler edinilerek okulumuzda uygulanmak üzere ülkemize kazandırılacaktır. Üçüncü hareketlilik ise 2025 yılının Haziran ayında Hollanda'nın Amsterdam Noord şehrinde bulunan St. Ignatius Gymnasium adlı lisede gerçekleştirilecektir. Bu kapsamda 3 öğretmen, kariyer rehberliğinde kullanılan araçlar ve kaynaklar üzerine düzenlenecek atölye çalışmalarına katılacakları bir "İş Başı Eğitim" programına dahil olacaklardır. Son olarak, 8 öğrencinin katılımıyla Finlandiya'da düzenlenecek "Kariyer Planlama Eğitim Programı" bir idareci ve bir öğretmenin refakatinde gerçekleştirilecektir. Proje süresince toplamda 11 öğretmen, 4 okul idarecisi ve 8 öğrenci bu önemli fırsattan yararlanacaktır. Bu proje, hem okulumuz hem de katılımcılar için büyük bir gelişim ve deneyim imkânı sunmaktadır.