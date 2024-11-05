31 yaşına giren Pınar Deniz'in doğum günü pastası güldürdü!
Geçtiğimiz aylarda kendisi gibi oyuncu olan Kaan Yıldırım ile evlenen ünlü oyuncu Pınar Deniz, 31. yaş gününü kutladı. İlk kez anne olmak için gün sayan oyuncu, esprili yazılarla süslenen doğum günü pastasını...Devamı için tıklayınız
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