İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 26 ilde FETÖ’ye yönelik düzenlenen operasyonlarda 77 şüphelinin yakalandığını, 56’sının tutuklandığını duyurdu.ANKARA (İGFA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, son iki haftada 26 ilde Fetullahçı Terör Örgütü’ne (FETÖ) yönelik düzenlenen operasyonlarda 77 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

Operasyonlar sonucunda 56 şüpheli tutuklanırken, 21’inin işlemlerinin sürdüğü kaydedildi.

Yakalanan şüphelilerin: Sosyal medya üzerinden FETÖ propagandası yaptığı, örgütün güncel yapılanması içinde faaliyet yürüttüğü, ankesörlü telefonlarla örgüt sorumlularıyla irtibat kurduğu, örgüte bağlı sözde yardım kuruluşlarına finans sağladığı tespit edildi.

https://twitter.com/AliYerlikaya/status/1950116883069341757

Ayrıca operasyonlarda, çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildiğini kaydeden Bakan Yerlikaya, paylaşımında, operasyonları koordine eden Cumhuriyet Başsavcılıkları, Jandarma TEM Daire Başkanlığı, İl Jandarma Komutanlıkları ve ekipleri tebrik ederek, “Milletimizin birlik ve beraberliğine, devletimizin bütünlüğüne, vatandaşlarımızın huzur ve refahına kastedenlere karşı mücadelemiz aralıksız devam ediyor” ifadelerini kullandı.