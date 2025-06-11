Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 24.’sü düzenlenen “Uluslararası Sapanca Şiir Akşamları” 12 Haziran Perşembe günü saat 18.30’da Sakarya Üniversitesi Saklı Bahçe’de gerçekleşecek açılış programıyla başlayacak.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 24.’sü düzenlenen Uluslararası Sapanca Şiir Akşamları, eşsiz bir açılışla sanatseverleri buluşturacak.

MÜZİK VE ŞİİRLE AÇILIŞ

Açılış gecesinde ilk olarak Kent Orkestrası sahne alacak. Ardından sahneye çıkacak şairler, şiirlerini okuyarak dinleyicilerle buluşacak. Türkiye’nin ve farklı ülkelerden programa katılacak şairler sadece dizeleriyle değil, yürekten gelen sesleriyle de iz bırakacak.

SAKLI BAHÇE’DE ŞİİRE YOLCULUK

12 Haziran Perşembe günü saat 18.30’da Sakarya Üniversitesi Esentepe Kampüsü içinde yer alan Saklı Bahçe, doğayla iç içe atmosferiyle şiir akşamına ev sahipliği yapacak. Açık havada düzenlenecek program, katılımcılara hem huzurlu hem de sanatsal bir deneyim sunacak.