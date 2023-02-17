6 Şubat 2023 Pazartesi günü Kahramanmaraş’ın Pazarcık İlçesinde meydana gelen deprem dolayısıyla Atatürk Anıtı’na Çelenk Sunumu, Türk Silahlı Kuvvetlerine Şükran Ziyareti, kabir ziyaretleri ile Şehitler ve Depremde Hayatını Kaybedenler İçin Mevlid-i Şerif okunması programlarıyla sınırlandırılan etkinliklerin saatleri şöyle:
21 Şubat 2023 Salı
09.15 Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci ve Belediye Meclis Üyeleri tarafından Garnizon Komutanı Topçu Albay Zekeriya Tosun nezdinde Türk Silahlı Kuvvetleri’ne şükran ziyareti.
10.00 Atatürk Anıtına Çelenk Sunulması
(Saray Bahçesi)
10.30 Şehit Belediye Başkanı Hafız Süleyman Efendi’nin Kabrini Ziyaret
(Ulu Camii Bahçesi)
11.00 Miralay Sabri Bey’in Kabrini Ziyaret
(Kaleardı Mahallesi)
11.30 Şehit Kadınlar İffet Anıtı Ziyareti
(Yukarı Kırzı Köyü)
15.00 Şehitlerimiz ve Deprem Felaketinde Hayatını Kaybeden Vatandaşlarımız için Mevlid-i Şerif Okunması