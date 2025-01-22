9 Mart'ta yapılacak olan 2025-YDS/1 sınavına başvuru işlemleri bugün itibariyle başladı. Başvuruların alınması 29 Ocak'a kadar sürecek.ANKARA (İGFA) - Duyuru ÖSYM'den geldi.

Bugün itibariyle başlayan 2025-YDS/1 için başvuruların 29 Ocak tarihlerine kadar alınacağı duyuruldu.

Adaylar başvurularını ÖSYM Başvuru Merkezleri, "https://ais.osym.gov.tr" sitesi veya ÖSYM mobil uygulaması üzerinden yapabilecek.

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Sınav hakkında detaylı bilgilere, ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan 2025-YDS/1 Kılavuzu'ndan ulaşılabiliyor.