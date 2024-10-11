11. Yalın Hastane Kongresi, sağlık alanında yalın yaklaşımların önemini bir kez daha gözler önüne serdi. Medicabil Bilimsel Etkinlikleri kapsamında bu yıl on birincisi gerçekleştirilen kongrenin teması "Fonksiyonel Tıp ve Yalın Sağlık" oldu. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile silah arkadaşları ve aziz şehitlerimizi anma töreniyle başladı. Sağlık hizmetlerinin daha verimli hale getirilmesi amacıyla düzenlenen kongre, Türkiye'nin önde gelen sağlık uzmanlarını ve akademisyenlerini Almira Otel’de bir araya getirdi.

Arda Şaru / HERKES DUYSUN

BURSA (İGFA) - Yalın sağlık uygulamalarını içselleştirerek on dört yıl önce başlattıklarını belirten yetkililer, bu uygulamaların hasta memnuniyeti ve tedavi süreçlerinde devrim niteliğinde olduğunu vurguladı. Fonksiyonel tıp yaklaşımıyla, hastalıkların kök nedenine inmenin önemi ve bu süreçte yalın sağlık uygulamalarının nasıl entegre edileceği üzerine kapsamlı tartışmalar yapıldı.

"TANI VE TEDAVİ SÜREÇLERİNDE ÖNEMLİ ROL OYNUYOR"

Başhekim Aysun Yılmazlar, Medicabil Yalın Sağlık Enstitü Koordinatörü olarak yaptığı konuşmada, yalın sağlık ve fonksiyonel tıp uygulamalarının sağlık hizmetlerindeki değerini vurguladı. Yılmazlar, yalın sağlık uygulamalarının özellikle hastalıkların tanı ve tedavi süreçlerinde önemli rol oynadığını, bu yaklaşımla hasta memnuniyetinin ve hizmet verimliliğinin artırıldığını belirtti.

Başhekim Ömer Faruk Bilgen, Medicabil Sağlık Grubu Yönetim Kurulu Başkanı olarak yaptığı konuşmada, gelişen teknolojiyle birlikte sağlık hizmetlerinde yalın yaklaşımların entegrasyonunun kaçınılmaz olduğunu ifade etti. Bilgen, sağlık çalışanlarının fedakarlıklarına ve hizmetlerinin zorluğuna değinirken, yeni teknolojilerin bu süreçleri nasıl daha verimli hale getirebileceği üzerinde durdu.

Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Funda Coşkun, Medicabil'in düzenlediği bilimsel etkinliklerin şehre kattığı değeri vurgularken, yalın sağlık uygulamalarının Bursa'daki sağlık kurumlarında yaygınlaşmasının önemine işaret etti.



Sağlık Bakanlığı TÜSER ve TÜSKA Başkanı Figen Çizmeçi Şenel, sağlık sisteminin gelişmesinde yalın yaklaşımların önemine dikkat çekti. Şenel, bu uygulamaların vatandaşların sağlık hizmetlerine erişimini kolaylaştırdığını ve sağlık kalitesini artırdığını ifade etti.

FONKSİYONEL TIP VE SAĞLIKLI YAŞAM

Fonksiyonel tıp, standart tedavi yöntemlerinin ötesine geçerek, vücudu fiziksel, zihinsel ve ruhsal boyutlarıyla bir bütün olarak ele almayı hedefliyor. Bu yaklaşım, hastalıkların kökenine inerek, semptomları hafifletmek yerine kalıcı çözümler üretmeyi amaçlıyor. Medicabil Sağlık Grubu’nun "Fonksiyonel Tıp ve Sağlıklı Yaşam" bölümü, bu anlayışla hastalarına bütüncül bir sağlık hizmeti sunuyor.

Bu bölümde, fonksiyonel tıp hekimi, fonksiyonel tıp diyetisyeni ve wellness koçu gibi uzmanlar, hastaların sağlık durumunu iyileştirmek için birlikte çalışıyor. Gerekli görüldüğünde, psikologlar ve fizyoterapistler de tedavi sürecine dahil edilerek kapsamlı bir sağlık hizmeti sunuluyor.

FONKSİYONEL TIPTAN FAYDALANABİLECEK KRONİK HASTALIKLAREndokrin ve Metabolik Hastalıklar: Hipotiroidi, Hashimoto Hastalığı, Polikistik Over Sendromu, İnsülin Direnci, Endometriozis, Diyabet, Obezite, Metabolik Sendrom ve daha fazlası.Mide ve Sindirim Hastalıkları: Huzursuz Bağırsak Sendromu, Reflü, Çölyak, Crohn ve Ülseratif Kolit gibi kronik rahatsızlıklar.Kas, Eklem ve Romatolojik Hastalıklar: Lupus, Romatoid Artrit, Ankilozan Spondilit ve Fibromiyalji gibi otoimmün hastalıklar.Nörolojik ve Psikiyatrik Hastalıklar: Multiple Skleroz, Depresyon, Alzheimer ve Migren gibi hastalıklar.Alerjik ve Cilt Hastalıkları: Ürtiker, Egzema, Akne ve Sedef gibi cilt rahatsızlıkları.

Kongre, yalın sağlık ve fonksiyonel tıbbın sağlık sektörüne getirdiği yenilikleri ve bu yaklaşımların hasta memnuniyeti ile tedavi süreçlerine olan katkılarını detaylı olarak ele almaya devam ediyor.