Bayburt Kültür ve Yardım Derneği tarafından düzenlenen 107.yıl Bayburt’un kurtuluş programı İstanbul’da etkili olması beklenen kar yağışı dolayısıyla ertelendi.

107.Yıl kutlaması Ramazanın ilk günü İftarla birlikte yapılacak.

Bayburt Kültür ve Yardım Derneği Genel Başkanı Hicabi Durmuş konu ile ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Bayburt’umuzun düşman işgalinden kurtuluşunun 107. yılı münasebetiyle 22 Şubat 2025 Cumartesi günü Bağcılar Kadir Topbaş Halk Sarayı'nda düzenlemeyi planladığımız kurtuluş gecesi, olumsuz hava koşulları ve soğuk hava nedeniyle 1 Mart 2025 Cumartesi gününe ertelenmiştir. Etkinlik, aynı mekanda iftar programı olarak gerçekleştirilecektir. Önceliğimiz insan sağlığıdır. Bu nedenle programımızı ertelediğimizi bildirir, anlayışınız için teşekkür ederiz. Yeni tarihte tüm hemşehrilerimizi aramızda görmekten mutluluk duyacağız. Saygılarımızla,"