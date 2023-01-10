Bayburt Belediyesi Aile Yaşam Merkezi’nde gerçekleşen programda basın mensuplarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü tebrik eden Başkan Pekmezci hoş geldiniz diyerek çalışmalarında başarı temennisinde bulundu.

Gazetecilerle bir süre sohbet eden Başkan Pekmezci Bayburt Belediyesi tarafından yapılan çalışmalar hakkında bilgiler verdi. Belediye tarafından yapımı tamamlanan, devam eden ve planlanan çalışmaları anlatan Başkan Hükmü Pekmezci 2022 yılının Bayburt Belediyesi açısından başarılı bir yıl olduğunu söyleyerek “Hedeflediğimiz çalışmaların büyük bir bölümünü tamamladık. Sadece 2022 yılındaki yatırımlarımız hesaplarımıza göre yaklaşık 80 Milyon TL.” dedi.

Konuşmasında devam eden çalışmalardan da bahseden Pekmezci, Bayburt Belediyesi’nin şehrin kızıl elma projesi olarak gördüğü İçme Suyu Sertlik Giderme Tesisi hakkında bilgiler vererek “ İçme Suyu Arıtma Sertlik Giderme Tesisimiz 180 Milyon TL’ye ihale edildi. Yaklaşık iki aydan beri yer teslimi için gayret sarf ediyoruz. O yeri yapmadan onların orayı yapma şansı yoktu. Bu problemi ortadan kaldırma adına iki aydır orada yoğun bir çalışma içindeyiz. Hemen hemen tamamlama aşamasına geldik. İnşallah bu ayın 20 sinde yer teslimi yapılacak. Baharla birlikte inşaatı başlayacak ve Bayburt halkı önümüzdeki zaman diliminde artık musluklarından akan suyu rahatlıkla kullanacak. Bir başka yatırımımız son aşamada olan Kavurma Sucuk ve Pastırma Üretim Et Entegre Tesisi. Bu tesis için şuana kadar 10 Milyon 604 Bin TL harcama yaptık. Bitme aşamasında. İnşallah buda bittiği zaman Bayburt Belediyesi’nin Kavurma Sucuk ve Pastırma Üretim Tesisi ile Yöresel Ürünler ve Turşu Üretim Fabrikası olmak üzere iki ayrı üretim yapan tesisi olacak. Hem Bayburt insanına istihdam hem de şehrimize ekonomik anlamda bir girdi sağlayacak şekle getirmek istiyoruz. “ifadelerini kulandı.

Açıklamalarına planlanan projeleri anlatarak devam eden Başkan Pekmezci, konuşmasını sosyal ve kültürel faaliyetler ile sürdürerek amatör spor kulüplerine, Bayburtspor'a ve ihtiyaç sahiplerine ayni ve nakdi yardım yapıldığını belirtti ve bütün bu çalışmalar sonucunda SONAR Araştırma Şirketi tarafından 2021 ve 2022 yıllarında yapılan anket çalışmasında iki yıl üst üste 51 İl Belediyesi arasında çalışmaları en çok beğenilen 4. Belediye Başkanı olduklarını söyledi.

Konuşmasının son kısmında Bayburt Belediyesi tarafından yapılan çalışmaların yerel ve ulusal basın yayın organlarında çokça yer aldığını ifade eden Pekmezci “Bütün bu çalışmalarımızın duyurulması yönünde Basın Yayın Birimimiz tarafından yapılan haberler ve sosyal medya paylaşımları haber analiz ve raporlama sistemi Haber Metre isimli site tarafından açıklanan 2022 yılı raporunda Belediye Başkanı olarak zatım ve Bayburt Belediyesi 6.014 adet haber kaynağında toplamda 146, 749 haber ve 268 Milyon 850 Bin 384 adet okunma sayısı ile listenin en üst sıralarında yer aldık. Bunu da gururla belirtmek istiyorum.” Diye konuştu.

Bayburt Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Murat Okutmuş ise, cemiyetin kurucu üyesi olan Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci'nin her zaman basın mensuplarının yanında olduğunu belirterek, Bayburt'a katmış olduğu tüm hizmetlerden dolayı Başkan Pekmezci'ye teşekkür etti.

Program soru cevap kısmının ardından Başkan Pekmezci’nin basın mensuplarına nostaljik radyo armağan etmesi sonrası hatıra fotoğrafı çekilmesi ile sona erdi.