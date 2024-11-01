10. kez ameliyat olan Murat Dalkılıç sağlık durumunu açıkladı!
Doğuştan burnundaki kemiklerin dışarıya yönelmesi sorunu nedeniyle dokuz kez operasyon geçiren Murat Dalkılıç'ın 10'uncu kez ameliyat masasına yatacağı konuşulmuştu. Ünlü şarkıcıdan sağlık durumuyla ilgili...Devamı için tıklayınız
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