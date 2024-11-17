İstanbul'da Ambarlı Limanı ve Öncüpınar Gümrük Kapısı’nda gerçekleştirilen operasyonlarda 26 bin 520 adet yaklaşık 120 milyon 500 bin Türk Lirası değerinde mikser makinası ile 1 milyon 380 bin adet captagon cinsi uyuşturucu madde ele geçirildi.İSTANBUL (İGFA) - Operasyonun detaylarını Ticaret Bakanlığı sosyal medya hesabından paylaştı.
Alınan bilgiye göre İstanbul Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince, yapılan risk analizi ve hedefleme çalışmaları sonucunda “aksam-parça” olarak beyan edilen 12 konteyner riskli olarak değerlendirilerek detaylı incelemeye tabi tutuldu.
Gümrükler Muhafaza ekiplerince, Ambarlı Limanı ve Öncüpınar Gümrük Kapısı’nda gerçekleştirilen operasyonlarda 26 bin 520 adet yaklaşık 120 milyon 500 bin Türk Lirası değerinde mikser makinası ile 1 milyon 380 bin adet captagon cinsi uyuşturucu madde ele geçirildi.
Olaylarla ilgili soruşturmalar devam ettiği kaydedildi.