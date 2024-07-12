Hayvanlarını otlatırken üzerine yıldırım düşen 16 yaşındaki Muhammet Ali Küçük hayatını kaybetti. Haziran ayında Günbuldu köyünde 25 yaşındaki Burak Bayraktar yıldırım düşmesi sonucu hayatını kaybetmişti. Bu kez yıldırım düşmesi sonucu Bayburt merkezden Muhammet Ali Küçük hayatını kaybetti. 16.00 sıralarında yaşanan üzücü vakada sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi ve Bayburt Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahaleler Muhammet Ali Küçük'ü hayata döndüremedi.



