Yeşilay’ın CSFD üyeliği, Türkiye’nin uyuşturucuyla mücadeledeki deneyim ve çalışmalarının Avrupa’da tanınması ve değerlendirilmesi açısından büyük önem taşıyor.Ayrıca Yeşilay'ın katkıları ile Avusturya Ülke Yeşilay’ı ‘VereinNeubeginn’ de üyeliği kabul edilen çalışma grubunda önleme ve tedavinin gücü daha etkili bir şekilde temsil edilecek.ANKARA (İGFA) - Yeşilay, Avrupa'da uyuşturucuyla mücadele alanında faaliyet gösteren en önemli platformlardan biri olan Uyuşturucu Maddeler Üzerine Sivil Toplum Forumu’na (CSFD) dâhil olarak uluslararası etkinliğini artırdı.

Uyuşturucu Maddeler Üzerine Sivil Toplum Forumu’nun (CSFD) 11-12 Aralık tarihlerinde Brüksel’de düzenlenecek toplantısına Yeşilay da katılacak.Üyelik kapsamında Yeşilay, CSFD aracılığıyla Avrupa Komisyonu ile doğrudan iletişim kurarak, Türkiye’deki sivil toplumun görüşlerini ve önerilerini uluslararası düzeyde temsil edecek.

Uyuşturucu madde politikalarının şekillenmesinde ve uygulanmasında Avrupa Komisyonu’na pratik tavsiyeler sunarak, daha etkili ve kapsayıcı politikaların geliştirilmesine katkıda bulunacak. Avrupa’daki diğer sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliği yaparak uyuşturucuyla mücadele konusunda ortak projeler geliştirecek ve bilgi alışverişinde bulunacak olan Yeşilay, AB Komisyonunun uyuşturucu madde strateji ve eylem planlarının oluşturulmasından sorumlu olan “Horizontal WorkingParty on Drugs (HDG)”çalışma grubu ile de istişare edecek.

Yeşilay Genel Başkanı Doç. Dr. Mehmet Dinç, bu önemli gelişmeyle ilgili yaptığı açıklamada, CSFD üyeliğinin Yeşilay için büyük bir gurur kaynağı olduğunu belirtti.

Dinç, "Dünya Sağlık Örgütünün bağımlılık olarak kabul ettiği beş bağımlılık türüyle birden mücadele eden yegâne sivil toplum kuruluşu olan Yeşilay’ımızın bu üyeliği, Türkiye'nin uyuşturucuyla mücadeledeki deneyim ve çalışmalarının uluslararası alanda daha görünür hâle gelmesine katkı sağlayacak. Ayrıca, Avrupa'daki diğer sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliği yaparak uyuşturucu sorununa karşı daha güçlü bir mücadele vereceğiz" diye konuştu.