Huawei, JA Solar, UNESCO ve Tayland Eğitim Bakanlığı yeşil becerilere sahip ve dijital olarak güçlendirilmiş yeni nesil öğrenciler yetiştirmeyi amaçlayan Yeşil Eğitim Projesi'ni Tayland'da resmen başlattı.İSTANBUL (İGFA) - Projenin ilk iki yararlanıcısından biri olan Banna Bölgesi Öğrenim Teşvik Merkezi için yeni kurulan güneş enerjili çatı, 3 Aralık'ta Nakhon Nayok'ta projenin resmi açılışına damgasını vurdu.

Huawei Tayland CEO'su David Li, "Yeşil Eğitim Projesi bir KSS projesinden daha fazlasıdır; Tayland'ın gençliğine ve geleceğine yapılan uzun vadeli bir yatırımdır" dedi. "Temiz enerji çözümlerini uygulamalı eğitimle birleştirerek sürdürülebilir büyüme ve kapsayıcılık için bir model oluşturmayı hedefliyoruz" dedi.

Proje, okulları ve toplulukları yenilenebilir enerji sistemleriyle donatıp teknik becerileri geliştirerek Tayland'da, özellikle de yetersiz hizmet alan kırsal bölgelerde eğitim ve enerji alanındaki temel zorlukların ele alınmasına yardımcı olmayı amaçlıyor. Bu aynı zamanda yeşil inovasyona yönelik daha geniş çaplı bir ulusal girişimin de parçası.

Projenin ilk iki yararlanıcısı, yeşil enerji ve sürdürülebilirlik alanında yerel topluluklara bir dizi dijital ve teknik beceri kazandıracak.

Banna Bölgesi Öğrenme Teşvik Merkezi, Nakhon Nayok'ta bulunan bir toplum merkezi. Merkez, yeşil enerji ve dijital okuryazarlık konularında ücretsiz eğitimler verecek ve yetersiz hizmet alan bölgelerdeki beceri açığını kapatmayı amaçlayacak. Tayland'ın Yeşil Eğitim Projesi'nin potansiyeli yerel okul ve öğretmenler tarafından iyi karşılandı.

YEŞİL EĞİTİM PROJESİNE ÜÇ TEMEL UNSUR REHBERLİK EDİYOR:

Ortaöğretim için Yeşil Okullar ortaöğretim okullarına çatı üstü güneş enerjisi sistemleri kuracak, öğretmen ve öğrencilere yeşil enerjinin faydaları ve işleyişi konusunda eğitim verecek.Mesleki Eğitim için Yeşil Okullar, teknik ve mesleki kurumlardaki öğrencileri fotovoltaik sistemlerle uygulamalı olarak çalışmaları yönünde güçlendirmeyi ve onları gelişen yenilenebilir enerji sektöründeki kariyerlere hazırlamayı amaçlıyor. Yeşil Topluluklar , Huawei'nin Dijital Otobüsü aracılığıyla yeşil enerji ve siber güvenlik eğitimleri de dahil olmak üzere yenilenebilir enerji ve mobil dijital eğitim programları ile halk kütüphanelerini ve öğrenme teşvik merkezlerini destekleyecek.

Huawei Dijital Otobüsü, halihazırda Nakhon Nayok'taki öğrencilere yeşil enerji, siber suç farkındalığı ve telekomünikasyon konularında ücretsiz eğitim veriyor. Otobüs bugüne kadar Tayland'ın 10 uzak eyaletini gezerek 4.500 öğrenciye sürdürülebilir bir geleceğe yön vermelerinde yardımcı olacak bilgi ve beceriler kazandırdı.