Bolu'da Yedigöller Milli Parkı yılın ilk karıyla beyaz gelinliğine büründü.BOLU (İGFA) - Doğa Koruma ve Milli Parklar 9. Bölge Müdürlüğü, Yedigöller Milli Parkı'ndan görüntüler paylaştı.

Yılın ilk karıyla beyaz gelinliğe bürünen Bolu Yedigöller Milli Parkı, yağan karla birlikte adeta bir masal diyarına dönüştü.

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Paylaşımda, karla kaplanan ağaçlar ve donmuş göller, doğanın beyaz örtüsüyle birleşerek doğa severlere görsel şölen sunduğuna dikkati çekildi.