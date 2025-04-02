Kullanıcının mesajlaşma uygulaması hesabı yalnızca kıskanç eşlerin ve meraklı iş arkadaşlarının değil, aynı zamanda siber suçluların da ilgisini çekiyor. Siber suçlular sürekli olarak WhatsApp hesaplarını arayarak bunlara erişmek için çeşitli yöntemler kullanıyor.İSTANBUL (İGFA) - Siber suçluların bir WhatsApp hesabının kontrolünü ele geçirmesinin iki yolu var: "Bağlantılı cihazlar" özelliğini kullanarak mevcut bir hesaba başka bir cihaz ekleyebilirler ya da kullanıcı yeni bir telefon almış gibi hesabı kendi cihazlarına yeniden kaydedebilirler.

İlk durumda kullanıcı WhatsApp'ı her zamanki gibi kullanmaya devam eder, ancak suçlular aynı zamanda tüm son konuşmalara da erişebilir.

İkinci durumda ise kullanıcı kişisel hesabına erişimini kaybeder. Oturum açmaya çalışırken, WhatsApp hesabın başka bir cihazda zaten kullanımda olduğunu görür. Saldırganlar hesabı kontrol edebilir, ancak geçmiş konuşmaları kontrol edemez.

Kaspersky META Tüketici Kanalı Başkanı Seifallah Jedidi, "Mesajlaşma programları, genellikle hayatlarımız, aile ve arkadaşlarımızla ilişkilerimiz hakkında kişisel bilgiler içeren özel bir alandır. Ayrıca işle ilgili bilgiler ve bazı durumlarda gizli bilgiler de içerebilirler. Göndermediğiniz mesajlara yanıt almak gibi olağandışı bir etkinlik fark ederseniz veya arkadaşlarınız hesabınızdan gelen garip mesajlardan şikayet ederse, gizliliğinizi korumak için hemen adım atmanız önemlidir." dedi.

WhatsApp hesabının ele geçirilmesi durumunda ne yapmanız gerektiğine ilişkin bazı talimatların üzerinden geçebilirsiniz.

WhatsApp hesabının ele geçirilmesini nasıl önleyeceğinize ilişkin temel adımları aşağıda bulabilirsiniz: