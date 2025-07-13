Cumhurbaşkanlığı himayesinde Viyana’da düzenlenen “Zaferin Adı Türkiye” panelinde, 15 Temmuz FETÖ darbe girişimi ve Türk milletinin direnişi konuşuldu.ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanlığı tarafından düzenlenen “Zaferin Adı Türkiye” panel serisinin ilki, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında Avusturya’nın başkenti Viyana’da gerçekleştirildi.

Panele akademisyenler, gazeteciler, siyasetçiler ve diplomatlar yoğun ilgi gösterdi.Türkiye’nin Viyana Büyükelçisi Dr. Gürsel Dönmez’in açış konuşmasıyla başlayan etkinlikte, “Türkiye Aşkına” temalı video gösterildi.

İletişim Başkanlığı'ndan aktarılan habere göre panel, Prof. Dr. Mustafa Kibaroğlu’nun moderatörlüğünde; Doç. Dr. Burak Güneş, emekli diplomat Dr. Klaus Wölfer, Prof. Dr. Thomas Bauer ve Dr. Harvey Dzodin’in katılımıyla yapıldı.Büyükelçi Dönmez, Türk milletinin 15 Temmuz 2016’daki darbe girişimine karşı tarihi bir direniş sergilediğini vurguladı.

Kibaroğlu, FETÖ darbesini küresel demokratik sistemlerin kırılganlığına işaret eden bir olay olarak nitelendirerek, halkın direnişini övdü. Dzodin, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın CNN Türk’e bağlanarak halkı meydanlara çağırmasının darbenin dönüm noktası olduğunu belirtirken, dijital çağda dezenformasyonla mücadelenin önemine dikkat çekti.

Wölfer, Ankara’da darbe gecesine tanıklık ettiğini aktararak, AB-Türkiye ilişkilerine dair dersler çıkarılması gerektiğini söyledi. Bauer, medya okuryazarlığının demokrasi için kritik olduğunu vurguladı. Güneş ise, Erdoğan’ın liderliği, halkın gücü ve devlet bürokrasisinin kararlılığının darbenin başarısız olmasında kilit rol oynadığını ifade etti.

Etkinlik, 15 Temmuz temalı fotoğraf sergisi ve “15/07 Şafak Vakti” filminin gösterimiyle sona erdi.