Bayburt Eğitim Kültür ve Hizmet Vakfı önderliğinde,Bayburt Kültür ve Yardım Derneği ,Marmara Bölgesi Bayburt Derneği,Anadolu Yakası Bayburt Derneği,Ümraniye Bayburt Derneği ve diğer Derneklerimizin de katkısıyla toplanan yardımlar İstanbul Ümraniye’den yola çıktı.

İstanbul’daki Bayburt Sivil Toplum Kuruluşları Deprem bölgesine gönderilmek üzere toplanan yardımları İstanbul Ümraniye’den Kızılay vasıtasıyla Deprem bölgesine gönderdiler. STK temsilcilerimiz,Bayburt Vakıf Başkanı Av.İsrafil Kahraman,Bayburt Kültür ve Yardım Derneği Genel Başkanı Hicabi Durmuş ve Vakıf Yöneticileri,Ümraniye’de yükleme alanında bizzat bulunarak çalışmalara eşlik ettiler.