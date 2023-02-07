Bayburt Belediyesi'nin 15 kamyonluk yardım konvoyu deprem bölgesine hareket etti.

Bayburt Belediyesi'nin başlattığı kampanyaya vatandaşlar gün boyu malzeme taşımıştı. Dün Cumhuriyet caddesini dolduran vatandaşlar sabahtan akşama kadar ellerindeki kolileri Bayburt Belediyesi'ne teslim etmişti. Mağazalarda ve marketlerde battaniye, mont, eldiven, çocuk bezi, çocuk mamasının kalmadığı Bayburt'ta toplanan yardımlar sabah saatlerinde yola çıktı. 15 kamyonluk konvoy 'Acınız Acımızdır', 'Geçmiş Olsun Bayburt Sizinle' pankartları ile yola koyuldu.