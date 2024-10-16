Yapay zeka, şirketlerin rekabet gücünü belirleyen en önemli faktörlerden biri haline geldi. Yapay zekanın yaygınlaşması, teknolojik gelişmelerin hızını artırırken, sektör temsilcilerinden Erdem Eser Ekinci, hemen her alanda geliştirilmekte olan yapay zeka çözümlerinin en önemli ihtiyacının, hatta temel yakıtının veri olduğunu belirtti.İSTANBUL (İGFA) - Veri ekonomisi, dünya çapında hızla büyüyen bir sektör. Veri ekonomisinin kritik bir parçası olan yapay zeka geleceğin iş modellerini şekillendiriyor.

IDC'nin raporuna göre, üretici yapay zekanın 2027 yılına kadar tüm yapay zekanın yüzde 30’unu oluşturacağı öngörülüyor. Bu da yapay zekanın veri ekonomisine olan katkısının giderek artacağını gösteriyor. Öte yandan, 2023 yılında veriden para kazanma oranı 2022'ye göre yüzde 20.6 oranında artarak 25.4 milyar Euro'ya ulaştı. Bu artış, veri pazarının kendisinden çok daha hızlı gerçekleşti. 2025 yılından itibaren yıllık yüzde 4.1 bileşik büyüme oranı ile bu rakamın 2030 yılında 42,3 milyar Euro'ya ulaşması bekleniyor.

Avrupa Birliği, veri ekonomisinin güvenli ve adil bir şekilde gelişimini sağlamak amacıyla Data Act ve AI Act gibi yasal düzenlemeler getirdi. Bunun yanı sıra, IDSA (International Data Space Association) adında bir birlik oluşturarak, kurum ve kuruluşlar arasında güvenli, etkin veri paylaşımına olanak tanıyacak teknik protokolleri belirledi. AB'nin bu düzenlemelerle veri ticaretine olan güveni artırmayı ve veri ekonomisinin büyümesini hızlandırmayı hedeflediği belirtiliyor. Avrupa Komisyonu, Avrupa endüstriyel verilerinin yaklaşık yüzde 80'inin kullanılmadığını ve düzenlemenin 2028'e kadar 270 milyar Euro ek GSYİH yaratacağı tahmin ediliyor..

Türkiye'nin ilk veri pazaryeri olan deepin Kurucusu Erdem Eser Ekinci, AB verisine sahip çıkma konusuna öncelik verdiğini ve veri yasaları çıkararak geleceğini kurtarmayı planladığını söyledi.

Makine öğrenmesi tekniklerinde olgunlaşmak için yapay zeka fabrikaları kurduğunu fade eden Ekinci, "Kurumsal firmalar, her yıl kendi verisini satarak duran veriden gelir elde ediyorlar. Biz de küresel yapay zeka firmalarına tüm ulusal pazarımızı kaptırmamak, rekabette ayakta kalabilmek için verimize sahip çıkmalıyız. Veri ekonomisine yatırım yapmamız şart" diye konuştu.

KÜRESEL REKABET İÇİN TÜRKİYE’NİN VERİ HARİTASI ÇIKARILMASI

Türkiye'nin ilk veri pazaryerini kuran Galaksiya, bu alana öncülük ederek, şirketlerin veri odaklı stratejiler geliştirmesine katkıda bulunan Ekinci, “Türkiye’nin ilk veri pazaryerini deepin’i kurduk ve herkesi iş birliğine çağırıyoruz. Veri ekonomisinin hızla büyüdüğü bu dönemde, yapay zeka fabrikalarının ve veri pazaryerlerinin önemi de her geçen gün artıyor. Veri odaklı iş modellerine yapılacak yatırımlar son derece önemli. Türkiye'nin bir veri haritası çıkarılmalıdır. Bu verinin hareketi ve erişimi kontrol altına alınmalı ki kendi verimize sahip olalım. Böylece küresel yapay zeka firmalarıyla rekabet edebilir ve ulusal güvenliğimizi sağlayabiliriz.” dedi.