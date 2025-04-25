Belediye Başkanı Mete Memiş Ak Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkanlığı tarafından Milletle Bütünleşen Belediyecilik anlayışı doğrultusunda gerçekleştirilen “Vatandaş Soruyor, Başkan Cevaplıyor” programında Genç Osman Mahallesi, Tuzcuzade Mahallesi ve Zahit Mahallesi sakinleriyle bir araya geldi.

Programda, mahalle sakinlerinin ve katılım gösteren vatandaşların talep ve önerilerini dinleyen Başkanımız Memiş, soruları cevapladı.

Genç Osman Mahallesi Yusufiye Camii Bahçesinde gerçekleşen buluşmaya vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Vatandaşlar, merak ettikleri soruları doğrudan Başkan Memiş’e iletti. Başkan Memiş ise bazı taleplere yerinde çözüm üretirken bazı talepleri de not alarak en kısa sürede çözüme kavuşturulacağını ifade etti.

Programda konuşan Başkan Memiş, vatandaşlara programa katılım gösterdikleri için teşekkür etti. Belediye tarafından yapılan, devam eden ve yapılacak projeler hakkında bilgi vererek hayata geçirilen hizmetler detaylı şekilde anlattı ve gelen talepleri yanıtsız bırakmadı.

Buluşmada Belediyenin hayata geçirdiği projeler ve yürütülen faaliyetler, vatandaşların değerlendirmelerine sunuldu. Şeffaflık, katılımcılık ve çözüm odaklılık ilkeleri doğrultusunda düzenlenen programda vatandaşlarımız taleplerin doğrudan dinlenmesi ve merak edilen sorunların birinci ağızdan cevaplanmasından dolayı Başkan Memiş’e teşekkür ederek çalışmalarında başarılar dilediler.

Soru cevap kısmının ardından sona eren programda Ak Parti Bayburt İl Başkanı Turgut Çalışkan, Belediye Başkan Yardımcılarımız Nesimuttin Selçuk ve Mustafa Akbaş, İl Genel Meclisi Başkanı Hüseyin Şahin, Ak Parti Bayburt İl Başkan Yardımcısı Yaşar Güneş, Ak Parti Merkez İlçe Başkanı Ebubekir Bulunmaz, Ak Parti Bayburt İl Kadın Kolları Başkanı Elif Çil, Ak Parti Bayburt İl Gençlik Kolları Başkanı Batuhan Tataroğlu ve vatandaşlar yer aldı.