Bilecik Pazaryeri'nde tarihi binada çökme tehlikesi! Bilecik Pazaryeri'nde tarihi binada çökme tehlikesi!

Kandilli Rasathanesi Van Bağdaşan'da 3.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.BURSA (İGFA) - Kandilli Rasathanesi Van Bağdaşan'da 3.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Deprem saat 11.38'de yerin 5.1 kilometre derinliğinde meydana geldi.

https://twitter.com/Kandilli_info/status/1875834864445890898