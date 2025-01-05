Kandilli Rasathanesi Van Bağdaşan'da 3.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.BURSA (İGFA) - Kandilli Rasathanesi Van Bağdaşan'da 3.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Deprem saat 11.38'de yerin 5.1 kilometre derinliğinde meydana geldi.
Van'da 3 büyüklüğünde deprem!
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