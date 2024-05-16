Köy ziyaretleri kapsamında Vali Mustafa Eldivan, Demirözü İlçesi'ne bağlı Otlukbeli, Y.Dikmetaş, Kalecik ve Damlıca köylerinde vatandaşlarla buluştu. Programı kapsamında köy odalarında vatandaşların ihtiyaç ve taleplerini alan Vali Eldivan, köylerde mahalli hizmetler kapsamında yürütülen altyapı çalışmalarına ilişkin incelemelerde bulundu.
Vali Eldivan'a, Demirözü Kaymakamı, İl Jandarma Komutanı, İl Emniyet Müdürü, İl Genel Meclis Başkanı, İl Özel İdare Genel Sekreteri ve DSİ 225. Şube Müdürü eşlik etti.