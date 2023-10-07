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Devlet olarak şehit ailelerinin ve gazilerin her zaman yanlarında ve yakınlarında olduklarını bildiren Vali Eldivan, ziyaret esnasında duygularını dile getirerek, “Şehitlerimizin ve gazilerimizin kahramanlıkları, bu toprakları vatan yapmıştır.

Bu cennet vatanı koruma görevini, ne pahasına olursa olsun, yürekten yerine getirmeye devam edeceğiz. Onlar bizim için son derece kıymetli ve önemlidir. Devraldığımız bu şanlı mirası, daha büyük bir azim ve kararlılıkla gelecek nesillere aktaracağız.

Kamu yöneticileri olarak, şehitlerimizin manevi mirasına ve onların emaneti olan şehit yakınlarına ile gazilerimize ve gazi yakınlarına her zaman devletimizin tüm imkanlarını seferber ettik ve etmeye devam edeceğiz.". “Dedi.

Vali Eldivan’a ziyareti esnasında Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Kemal Gümrükçü eşlik etti.