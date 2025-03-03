Uzmanlara göre, sosyal medyanın aşırı kullanımı, insanı beyninden vuruyor. Aşırı iletişim beyin fonksiyonlarını durduruyor. Beyin ölümünü gerçekleşiyor.İZMİR (İGFA) - İzmir Artemis Lions Kulübü’nün Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Sağlıklı Yaş Alma Merkezi’nde düzenlediği seminerde, uzman Psikolog Hülya Öznehir Çintan, katılımcılara, sosyal medya ve beyin ilişkisini anlattı.



Günümüzde sosyal medyanın, hayatın vazgeçilmez bir parçası haline geldiğine dikkat çeken Çintan, aşırı sosyal medya kullanımının beyin fonksiyonları üzerinde ciddi olumsuz etkileri olduğunu ve hatta "beyin ölümüne" yol açabileceğini belirterek, şu bilgileri verdi:

AŞIRI İLETİŞİM VE BEYİN FONKSİYONLARI

“Bu durum, dikkat dağınıklığına, odaklanma sorunlarına ve hafıza zayıflamasına neden olabiliyor. Ayrıca, sürekli bildirimler ve mesajlar, beynimizi sürekli tetikte tutarak stres seviyemizi artırıyor ve uyku düzenimizi bozabiliyor. Sürekli değişen içerikler, aşırı bilgi yüklemesi, yeni bilgilerin hafızaya kaydedilmesini zorlaştırıyor ve mevcut bilgilerin hatırlanmasını güçleştiriyor. Ekran karşısında geçirilen uzun saatler, uyku düzenimizi bozuyor ve uyku kalitemizi düşürüyor. Sanal dünyada geçirilen uzun saatler, gerçek dünyadaki sosyal ilişkilerimizi zayıflatıyor ve yalnızlık hissini artırıyor.”

FİZİKSEL VE RUH SAĞLIĞINI ETKİLİYOR

Sosyal medyanın, doğru kullanılması durumunda, faydalı olabileceğini ifade eden Çintan,“Sosyal medya kullanımımızı bilinçli bir şekilde yöneterek, hem fiziksel hem de ruhsal sağlığımızı korumamız gerekiyor.”dedi.

Uzman Psikolog Çintan, beyin sağlığı için sosyal medya kullanımının sınırlandırılması, sosyal etkileşimlerin artırılması ve düzenli fiziksel aktivite yapılması gerektiğini söyledi.

Beyin fonksiyonları konusunda katılımcıların sorularını da yanıtlayan Çintan, bilgi ve önerilerini şöyle özetledi:

“Beyin kendisinin nasıl çalıştığına ait bilgi ve inançlara göre kendisini yapılandırır. Beyninizin sabah çalışmadığına dair bir inancınız varsa sabahları çalışmaz. Beden ve beyin bir bütün oluşturuyor. Bedensel hareketlilikler beyinsel hareketlilikleri getiriyor. Beyin açık hava ve ayaktayken daha iyi çalışır. Önemli kararlarınızı açık havada yürürken alın.”

Beynin yüzde 80 sudan oluştuğunu, bu nedenle beyne su takviyesi yapmak gerektiğine işaret eden Çintan, “Yeterli su içilmezse beyin kurur ve algı kalitesi düşer”dedi

Çintan, beynin beslenme ile olan ilişkisi konusundaki soruları ise, “Beyin, ne ile beslenirse, alınan çıktı da o olacaktır. Girdilerin kalitesi çıktıların kalitesini belirler. Yani beyine çöp girerse, çöp çıkar”şeklinde yanıtladı.

RUTİNE BİNEN ALIŞKANLIKLARINIZDAN VAZGEÇİN

Alışkanlıkların rutine binerek aklı yavaşlattığını da kaydeden Çintan, zihinsel rutinleri kırmaları, eve başka yoldan gitmeleri ve sol elle yazı yazmayı denemeleri konusunda katılımcılara önerilerde de bulundu.