Bu gün AK Partinin İl Kongresine katılmak üzere Bayburt’ gelecek olan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu’nun, kongrenin yanı sıra çeşitli ziyaretlerde de bulunması bekleniyor.

Bu gün 8.si düzenlenecek olan AK Parti Bayburt İl Kongresine, mevcut başkan Turgut Çalışkan tek aday olarak girecek.

Kongrede bir konuşma yapacak olan Bakan Uraloğlu’nun Bayburt’tan önemli mesajlar vermesi öngörülürken, yapımı devam eden Kop Tüneli, Yüksek Hızlı Tren ve Havalimanı için neler söyleyeceği merak konusu.