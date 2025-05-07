Türkiye ile Türkmenistan arasında ortak Türkmen-Türk Genel Eğitim Okulu kurulmasına yönelik mutabakat zaptı, Resmi Gazete’de yayımlanan 9798 sayılı karar ile onaylandı.ANKARA (İGFA) - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Türkmenistan Hükümeti arasında imzalanan “Ortak Türkmen-Türk Genel Eğitim Okuluna İlişkin Mutabakat Zaptı”, 9798 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile onaylandı.

Karar, bugünkü Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

TBMM Genel Kurulu’nda Şubat 2025’te oy çokluğuyla kabul edilen anlaşma, iki ülke arasında eğitim alanındaki iş birliğini güçlendirmeyi hedeflerken, mutabakat, Türkmenistan’da ortak bir eğitim okulu kurulmasını öngörüyor ve kardeşlik hukuku çerçevesinde ilişkilerin geliştirilmesine katkı sağlamayı amaçladı.

Hatırlanacağı gibi anlaşma, 2021 yılında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Türkmenistan ziyaretinde Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ile Türkmenistan Bakanlar Kurulu Başkan Yardımcısı Sapardurdu Toyliyev tarafından imzalanmıştı. Türkiye ve Türkmenistan arasındaki eğitim iş birliği, iki ülkenin ortak dil, din, kültür ve tarih bağlarını pekiştirmeyi hedefliyor.ü

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