14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimine giderken Bayburt’ta ve Bayburtlu adaylardan bulabildiğimiz isimleri yayınladık.

Bildiğiniz diğer illerden adayları Bize İletişim sayfasından yazarsanız ekleyeceğiz.

 

Siyasi Partilerden Bayburtlu aday adayları

 

AK Parti

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AK Parti Bayburt Milletvekili aday adayları

1.  Av.İsrafil Kahraman

2.  Yusuf Elçi

3.  Gürbüz Akbulut

4.  Abdulkadir Develi

5.  Halim Kızıl

6.  Hayrettin Ocaklı

7.  Adem Kılıç

8.  Hakan Kobal

9.  Orhan Ateş

10. Ali Vahit Atıcı

11. Nurettin Memiş

12. Hayrettin Haluk Akkoyunlu

13.Ali Öznur

14.Işıl Koçali

AK Parti İstanbul Milletvekili aday adayları

1.  Yusuf Erkul

2.  Gürsoy Atlı

3.  Abuzer Balcı

4.  Abdurrahman Dağlar

5.  Alim Erdemir

6.  Ekrem Yıldırım

7.  Hayati Yiğitoğlu

8.  Ahmet Özhan

9.  Aliosman Şahin

10.

11.

Milliyetçi Hareket Partisi

MHP Bayburt Milletvekili aday adayları

1.Bekir Kasap

2.İdris Aydın

3.Necmi Gör

4.Talha Yücel

5.Onur Abbasoğlu

Cumhuriyet HALK Partisi

CHP Bayburt Milletvekili aday adayları

1-Maksut Erol(Lise Mezunu -Çiftçi)

2-Kubilay Erel(Lise Mezunu-İş İnsanı)

3-Nihat Kostik(Üniversite Mezunu)

CHP İstanbul Milletvekili aday adayları

1.

2.

 

Saadet Partisi

Saadet Partisi Bayburt Milletvekili aday adayları

1.

2.

3.

Türkiye Nasıl Kuşatılıyor? Türkiye Nasıl Kuşatılıyor?

İYİ Parti

İyi Parti Bayburt Milletvekili aday adayları

1.

2.

3.

Gelecek Partisi

Gelecek Partisi Bayburt Milletvekili aday adayları

1.

2.

3.

Deva Partisi

Deva Partisi Bayburt Milletvekili aday adayları

1.

2.

3.