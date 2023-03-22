14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimine giderken Bayburt’ta ve Bayburtlu adaylardan bulabildiğimiz isimleri yayınladık.
Bildiğiniz diğer illerden adayları Bize İletişim sayfasından yazarsanız ekleyeceğiz.
Siyasi Partilerden Bayburtlu aday adayları
AK Parti
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AK Parti Bayburt Milletvekili aday adayları
1. Av.İsrafil Kahraman
2. Yusuf Elçi
3. Gürbüz Akbulut
4. Abdulkadir Develi
5. Halim Kızıl
6. Hayrettin Ocaklı
7. Adem Kılıç
8. Hakan Kobal
9. Orhan Ateş
10. Ali Vahit Atıcı
11. Nurettin Memiş
12. Hayrettin Haluk Akkoyunlu
13.Ali Öznur
14.Işıl Koçali
AK Parti İstanbul Milletvekili aday adayları
1. Yusuf Erkul
2. Gürsoy Atlı
3. Abuzer Balcı
4. Abdurrahman Dağlar
5. Alim Erdemir
6. Ekrem Yıldırım
7. Hayati Yiğitoğlu
8. Ahmet Özhan
9. Aliosman Şahin
10.
11.
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP Bayburt Milletvekili aday adayları
1.Bekir Kasap
2.İdris Aydın
3.Necmi Gör
4.Talha Yücel
5.Onur Abbasoğlu
Cumhuriyet HALK Partisi
CHP Bayburt Milletvekili aday adayları
1-Maksut Erol(Lise Mezunu -Çiftçi)
2-Kubilay Erel(Lise Mezunu-İş İnsanı)
3-Nihat Kostik(Üniversite Mezunu)
CHP İstanbul Milletvekili aday adayları
1.
2.
Saadet Partisi
Saadet Partisi Bayburt Milletvekili aday adayları
1.
2.
3.
İYİ Parti
İyi Parti Bayburt Milletvekili aday adayları
1.
2.
3.
Gelecek Partisi
Gelecek Partisi Bayburt Milletvekili aday adayları
1.
2.
3.
Deva Partisi
Deva Partisi Bayburt Milletvekili aday adayları
1.
2.
3.