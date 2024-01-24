Bayburtlu Hemşerimiz Eski Bakan, ATA Partisi Genel Başkanı Namık Kemal Zeybek, TELE1’de katıldığı canlı yayında imam hatip okullarını hedef aldı "Okullarda zorunlu din eğitimine karşıyız. İmam hatip okulları yanlıştır, onları kapatacağız meslek liselerine dönüştüreceğiz" ifadelerini kullandı.

Programda, imam hatip liseleriyle ilgili tepki çeken ifadeler kullanıldı.

Namık Kemal Zeybek, okullarda zorunlu din derslerine karşı olduklarını söyledi.

İmam hatip okullarını hedef aldı

Zeybek, iktidara olmaları durumunda imam hatip okullarını kapatıp, meslek liselerine dönüştüreceklerini belirtti.

Programda Namık Kemal Zeybek'in kullandığı ifadeler şöyle:

"Devlet eğitimle, kurumlarıyla ey yurttaşlarım din budur herkes böyle inanacak dememelidir. Dolayısıyla okullarda zorunlu din eğitimine karşıyız. Devlet din adamı yetiştirmez, hangi dinin din adamını yetiştireceksiniz? İmam hatip okulları yanlıştır, onları kapatacağız meslek liselerine dönüştüreceğiz."