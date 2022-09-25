Kuşatma ilk Önce Güneyimizden başladı,Irak ve Suriyede

Kuşatma ilk önce Irakta Saddam Hüseyin i devirmekle başladı.Daha sonra Arap baharı adıyla Demokrasi getirme iddiası ve Suriye ye ABD VE Avrupa ülkelerinin girişi.(Tabi Rusya’nın Akdeniz de var olma derdiyle Beşar Esada destek olması bu işi biraz uzatsada,Kürk Devleti kurma hayaliyle Törör örgütleri vasıtasıyla Suriye’de üs açarak ,Irak ve Suriye’den Türkiye’yi kuşattı.

İkinci Kuşatma denemesi Gürcistan’ı Nato’ya alma denemesi

Rusya’nın Gürcistan’ı işgal etmeye kalkması Kuzey doğumuzdaki kuşatmayı devre dışı bıraktı ama nereye kadar.

Üçüncü Kuşatma Kuzeyden “Ukrayna”

Ukrayna’yı Natoya alma denemesi ve ardından gelen Rusya Ukrayna savaşı bu deneme henüz başarılmış değil.Bizde Nato Üyesiyiz diyebilirsiniz.Nato’da olmamız kuşatılmamıza engel değil.Kuşatma zaten Müttefikimiz dediğimiz Ülkeler tarafından gerçekleşmiyor mu.?

Dördüncü Kuşatma Batıdan Yunanistan üzerinden

ABD, Dedeağaç’a Üs kurup Silah ve mühimmat yığıyor. Öte yandan Yunanistan da, Avrupa Birliği’nden Türkiye’ye silah ambargosu uygulanmasını istiyor. Washington ile savunma işbirliği anlaşmasını yeniliyor. ABD’ye aralarında gayri askeri statüdeki adaların da bulunduğu 22 yerde Üs kurmasını istemesi. ABD’nin Altı askeri üs kurması, Fransa’nın Yunanistan’a Rafale savaş uçakları vermesi Batının tüm imkanlarını seferber etmesi kuşatılmanın büyüklüğünü gösteriyor.

Beşinci Kuşatma alanı Ermenistan

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi,nin Ermenistan'ı ziyareti,Türkiye’nin doğudan kuşatılması amacını güdüyor.Tabi Rusya olmasa çoktan devreye girecek senaryo.Bu bölgeden cephe açma gayeleri hala devam ediyor,başaramasalarda.

Son Kuşatma alanı İran

İran’da başlatılmaya çalışılan devrim,çıkan olaylar.Batı tarafından Rejimi yıkmaya yönelik bir kışkırtma,sonrasında kendi isteklerini yapacak bir rejimin gelmesi veya rejimin kendi isteklerine yönelik hareket etmesini sağlamak.Emin olunki batı Türkiye’ye savaş açsa İran kesinlikle doğudan bize cephe açar ve batının yanında yer alır.

İran’da Molla Rejimi yine Batı tarafından kurulmadı mı.?İran Şia’sı vasıtasıyla İslam’a darbe vurulmadı mı.?

Molla Rejim halkı İslam’a düşman etti.İran’da kadınlar başörtülerini yakıyor.Din karşıtı bir kalkışma başladı.Tamda batının isteği gibi.

İran’dan Türkiye’ye Şialık ihraç etme denemeleri başlayacak.İçerde buna teşne olacak kıtalar hazır.

Bu kuşatılmaya karşı biz neler yapıyoruz,önemli olanda bu.

Türkiye’de eksikleri olsa da Başkanlık sistemiyle hızlı kararlar alabilen dinamik bir yapıya büründü. Muhalefetin Batının ayak oyunlarına gelerek Parlamenter sisteme geçelim demesi ve Batının bunu desteklemesi sizce ne anlama geliyor.

Pandemiden henüz çıkan Dünyada Üretimin azlığı,talebin artmasıyla Ekonomik dengeler bozuldu.Dünyanın tüm Ülkelerinde olduğu gibi bizde bu kıskacın içerisindeyiz.

Bu Ekomomik sıkıntılara rağmen Hükümet tam anlamıyla bir Savubma sanayi seferberliği yapmaktadır.Uzunca neler yapıldığını anlatacak değilim.Savunma sanayimizin %20’den %80’e çıktığı gerçeği ortaya koymaktadır.Fakat en stratejik olan Milli savaş Uçağımızı yapmamız,Yerli balistik savunma ve saldırı füzelerimizi tamamlamaya çalışmamız henüz Batının silahlarıyla baş edeceğimiz anlamına gelmesin.Bu yolda tahmin edemediğiniz seviyede bir seferberlik var emin olabilirsiniz,hem de bu ekonomik sıkıntıda.

Rusya’yla yakınlaşmak ve Batıyla doğu arasında tarafsız politika izlemek, Şanghay İşbirliği örgütüyle dirsek temasına girmek ve bunu batıya gözdağı olarak vermek diplomasiyle zamanı uzatma politikası devam ediyor.

Diyeceksiniz ki yedi düvelle baş etmiş bir Milletiz karamsar olacak bir durum yok.

Tabidir ki Askerin giremediği toprak onun olmuyor.Evet aynen öyle,fakat Batı Türkiye’nin güçlendiği görerek ön almaya çalışacak önümüzü kesmeyi deneyecek.

Eğer bu kuşatılmışlığı görmez isek,yönetime batının memurluğunu yapacak siyasete ön vermiş oluruz.

Türkiye için en büyük “TEHLİKE” budur.

Sonuç

Batının Türkiye’de İstediği bir siyasi anlayışı başa getirmekteki gayesi,istediklerini alabilmesinin yolunu açmak içindir.

Batı ne istiyor.?

Türkiye’yi harekata sokarak ekonomiyi çökertip kendisine muhtaç etmek, Türkiye’yi savaşa sokarak, güneydoğuda kurmak istediği İsrail benzeri Kürt Devleti kumanın yolunu açmak, Türkiye’yi Ege’de Akdeniz de ve Kıbrıs’taki haklarından vazgeçirmek,Terörle uğraştırarak ayağa kalmamızı engellemek istiyor.

Uyanık olmak,İç ve dış düşmanı iyi tanımak ve buna göre hareket etmek üzerimize farzdır.

Selam ve Dua ile

Mehmet Demirer