Türk Telekom, 1-6 Ekim tarihleri arasında ‘Müşteri Deneyimi Haftası’na özel çekiliş kampanyasını hayata geçiriyor.İSTANBUL (İGFA) - ‘İnsan odaklı’ yaklaşımıyla ürün ve hizmetlerini sürdüren Türk Telekom, ‘Müşteri Deneyimi Haftası’nı sürpriz hediyelerle kutluyor. Türk Telekom, 1-6 Ekim tarihleri arasında gerçekleşecek çekiliş ile Türk Telekom uygulaması üzerinden müşterilerine hediyeler vermeye hazırlanıyor.

Türk Telekom uygulamasını cep telefonuna indirip uygulamaya giriş yapan Türk Telekom mobil veya evde internet müşterileri, 1-6 Ekim tarihleri arasında uygulamadan çekilişe katılabiliyor. Çekilişe katılmak için uygulama ekranında çıkan kampanya katılım onay ekranından ya da uygulamanın ana sayfasında yer alan ‘Size özel fırsatlar’ alanından onay vermek yeterli oluyor. Çekilişe katılan Türk Telekom müşterileri, 5 adet Samsung Z Flip6 256GB telefon, 2 adet Sony Playstation 5 oyun konsolu, 3 adet Xiaomi Mi Robot Vacuum S10+ model robot süpürge, 10 adet Samsung Galaxy TAB A9+ 64 GB tablet ve 30 adet Xiaomi Redmi Watch 3 Active akıllı saat kazanma şansını elde edecek.