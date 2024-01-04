Bayburt Kültür ve Yardım Derneğinin Taksim Atatürk Kültür Merkezinde Düzenlediği Uluslar arası Türk Dünyası’nın Bilge Atası Dede Korkut" Sempozyumu bildiri eseri Kitap haline getirildikten sonra, Bayburt Üniversitesi tarafından ’da Dijital platforma eklenerek çevrim içi yayınlandı.

DedeKorkut…

Abdülkadir İnan’ın ifadeleriyle, “Hakikî Türk ruhunun, Türk an’anelerinin hâmilidir. Onu öğrenmek, millî hars için elzemdir”.Hikayeleri Türk tarihi, Türk dili, Türk kültür ve medeniyetine ışık tutan tarihimizin en büyük hikaye anlatıcısı….Oğuz hikayelerinde, masallarında, efsanelerinde ismi geçen büyük ozan…

Hikayeleri, evliliklerin nasıl yapılacağından bir yiğidin nasıl ad alacağına, nasıl avlanılacağından nasıl savaşılacağına kadar Türk tarihi ve kültürüne ait birçok bilgiyi barındırmaktadır. Prof. Dr. Fuat Köprülü: “Bütün Türk edebiyatını terazinin bir kefesine, Dede Korkut Destanlarını ise diğer kefesine koysanız, yine de Dede Korkut hikayeleri ağır basar“ sözünü işte bu yüzden söylemiştir.

“Bayburt Kültür ve Yardım Derneği’nin, Türk’ün bilge kişisi, efsanevî ozanı Dede Korkut’u anmak, onun hikayelerini akademik olarak farklı bakış açıları ile değerlendirmek amacıyla 9 Kasım 2022’de İstanbul Atatürk Kültür Merkezi’nde düzenlediği Uluslararası Dede Korkut Sempozyumu’nun bir ürünü olan bu eseri, yine Bayburt Kültür ve Yardım Derneği’nin katkılarıyla Cumhuriyetin 100. Yılında milletimizin istifadesine sunmaktan kıvanç duyuyoruz.”

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