Kültür Merkezindeki Genç Ofis'te gerçekleşen Tecrübe Sohbetlerini düzenleyen Öğrenci Konseyi ve Öğrenci Topluluklarından öğrencilerin sorularını yanıtlayan Vali Eldivan, hayat hikayesinden bahsederek başladığı otobiyografi anlatımında eğitim, kaymakamlık ve valilik süreçlerine değindi.

Meslek hayatı boyunca edindiği tecrübeleri ve bu tecrübelerin kazandırdığı yenilikçi bakış açılarını anlatan Eldivan, karar verme ile tecrübe arasında idarenin verimliliği açısından hassas bir denge olduğunu sözlerine ekledi.

Kendini anlatmasının ardından öğrencilerin yönetim, meslek yaşamı, kariyer hedefleri ve öneriler konularında paylaştıkları soruları içtenlik yanıtlayan Vali Eldivan, denemek ile öğrenmek arasındaki ilişkiye değinerek öğrencilere "denemekten ve girişimci ruhtan" ödün vermeden hedeflerine yürümeleri gerektiğini söyledi.

Rektör Prof. Dr. Mutlu Türkmen, moderatörlüğünü üstlendiği programın sonunda katılımları için Vali Eldivan'a şükranlarını bildirdi. Rektör Prof. Dr. Türkmen, "Burası bir gençlik meclisi ve bu meclisin en önemli kültürel bütünleştiricisi olan çaylarımızı yudumlayarak bir başarı hikayesinin mihenk taşlarına tanıklık ettik. Gençlerimiz, hayal, hedef ve ruh olarak en üst yetkinlikte ve motivasyonda olduklarını bizlere her daim hissettirirken, en önemli tamamlayıcı olan tecrübeyle etkileştiklerinde özgüvenlerini olgunlaştırmış olacaklar. Bugünkü sohbet, gençlikten tecrübeye uzanan bir başarı yolunu göstererek öğrencilerimize referans oldu.

Bu güzel etkinliğe vesile olan tüm paydaşlarımıza teşekkür ediyorum" dedi. Etkinliğe Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Ali Savaş Bülbül, Prof. Dr. Mahir Kadakal, Prof. Dr. Ümmügülsüm Erdoğan ve Genel Sekreter Nazmi Karabulut da iştirak ederek öğrencilerin heyecanlarını paylaştılar. Vali Eldivan etkinlik sonunda öğrencilerle hatıra fotoğrafı çektirerek Ehram Ürünleri Satış Mağazasını ziyaret etti ve coğrafi işaretli ürünleri inceledi.