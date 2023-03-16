Türk dünyası deprem felaketinin ardından bir ve tek yürek oldu...

Türk Devletleri Teşkilatı, Türkiye’de yaşanan depremler sebebiyle olağanüstü gündemle bir araya geldi.

Zirve, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ev sahipliğinde toplandı.

Azerbaycan'ın teklifi üzerine düzenlenen zirveye Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, Dönem Başkanı Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile gözlemci ülkeleri temsilen KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Macaristan Başbakanı Viktor Orban ve Türkmenistan Milli Konseyi Halk Maslahatı Başkanı Gurbangulu Berdimuhamedov katılıyor.

Cumhurbaşkanı Külliyesi'nde düzenlenen zirve, aile fotoğrafının çekilmesiyle başladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, zirveye katılan liderleri tek tek karşıladı.

Açılış konuşmasını gerçekleştirdi

Karşılamanın ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan zirvenin açılış konuşmasını gerçekleştirdi.

"Tek yürek olduğumuzu göstereceğiz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında, "Türk dünyasının tek yürek, tek vücut olduğunu en üst düzeyde bir kez daha göstermiş olacağız." ifadelerini kullandı.

"Aksakallar Konseyimizin değerli başkanı Sayın Binali Yıldırım'a başsağlığı diliyoruz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında şunları kaydetti:

Başkentimiz Ankara'da sizleri misafir etmekten büyük bir bahtiyarlık duyuyorum. Sözlerimin hemen başında Aksakallar Konseyimizin değerli başkanı Sayın Binali Yıldırım'ın dün ebediyete irtihal eden kıymetli validesi Fahriye Yıldırım'a Allah'tan rahmet niyaz ediyorum.

Türkiye'de 6 Şubat'ta yaşanan deprem felaketinin ardından bugün "Afet Acil Durum Yönetimi ve İnsani Yardım" temalı olağanüstü zirvemiz vesilesiyle bir araya geldik. Çağrıda bulunan can Azerbaycan'ın Cumhurbaşkanı Sayın İlham Aliyev'e şükranlarımı sunuyorum. Bu toplantının başarılı şekilde icra edilmesi için gayretlerini esirgemeyen dönem başkanı Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ve katılımlarınızdan dolayı siz dost ve kardeşlerime teşekkür ediyorum.

"Türk Yatırım Fonu'nun kuruluş anlaşması bugün imzalanacak"

2021 yılındaki İstanbul zirvesinde mutabık kaldığımız akıllı şehirler ve yeşil teknolojiler kapsamında dayanıklı ve sürdürülebilir kalkınma hedefleri doğrultusunda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Semerkant zirvesinde ticaretimizi ve ekonomik bütünleşmemizi artıracak önemli adımlar attık. Kuruluş anlaşması bugün imzalanacak Türk Yatırım Fonu'nun oluşturulması bu adımların başında geliyor. Fon sayesinde KOBİ'lere, kalkınma projelerine, ulaştırma ve lojistik zincirlerine, alt yapı projelerine, tarım ve turizm alanlarındaki yatırımlara ve yenilenebilir enerji çalışmalarına destek sağlanacaktır. Tüm bu alanlarda firmalarımızın finansmana erişimi kolaylaşacak, bölge içi ticarette teşvik edilecektir. Bu süreçteki kıymetli destekleriniz ve katkılarınızdan dolayı sizlere teşekkür ediyorum.